Amaneció Madagascar bajo toque de queda ante protestas violentas

Madagascar bajo toque de queda ante protestas

26 de septiembre de 2025.- Madagascar amaneció hoy bajo un estricto toque de queda decretado por el gobierno, ante las violentas protestas que ocurrieron en esta capital y otras ciudades del país.



El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, condenó este viernes la violencia y pidió a la población mantener la calma ante unas demostraciones que dejaron un número aún indeterminados de heridos.



Las protestas, entre otras cosas por la falta de varios servicios entre ellos agua y electricidad, fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos y balas de goma,y dejaron al menos 10 civiles y tres agentes heridos, mientras se desataba el saqueo de comercios y la destrucción de propiedades.



Según las autoridades el toque de queda en la capital se impuso la víspera y continuará este viernes.



En tanto, Rajoelina se encuentra en Nueva York participando del segmento de alto nivel en la 80ª Asamblea General de la ONU.



Por otra parte, medios locales reportaron que muchas de las instalaciones y viviendas atacadas pertenecían a senadores y otras figuras políticas del país.



Andry Rajoelina, ganó las elecciones de 2023 para un tercer mandato con el 59 por ciento de los votos, según la comisión electoral de este estado insular del océano Índico localizado al sureste del continente africano.