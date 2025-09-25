Revisan últimos mensajes de músicos colombianos asesinados en México

Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera

25 de septiembre de 2025.- Autoridades del estado de México ubicaron en un predio en Texcoco tres vehículos, uno de ellos un automóvil Mercedes Benz color gris, con las mismas características con las que cuenta la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México de la unidad en la que trasladaron a los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera desde la alcaldía Miguel Hidalgo el día de su desaparición.



El hallazgo se realizó la tarde del miércoles al lado de una camioneta Volkswagen y una motocicleta, por lo que quedaron aseguradas para la realización de las pruebas periciales correspondientes.



Por su parte, autoridades capitalinas tienen establecida la ruta de un vehículo Mercedes Benz color gris, en el que fueron trasladados ambos músicos para sostener una reunión con un sujeto identificado como Comandante.



Por medio del seguimiento en las cámaras de la ciudad, se estableció que los trasladaron desde Polanco hasta la colonia Renovación, en Iztapalapa, por donde salieron con dirección a la entidad mexiquense.



La FGJ también continúa con el análisis de los mensajes que los músicos colombianos intercambiaron antes de su desaparición, en los que dan algunos detalles de las personas con las que se reunirían.



Además, mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar el móvil del crimen por presuntos integrantes del crimen organizado, quienes dejaron un mensaje atribuido por La familia michoacana junto con los cuerpos en la carretera Cuautla-México, en el municipio de Cocotitlán, estado de México, donde fueron hallados el 17 de septiembre.



Mensajes previos



Los mensajes que envió Jorge Luis Herrera (diyéi Regio Clown) a su pareja sentimental, los cuales se encuentran anexados a la carpeta de investigación, refieren que acudirían a un restaurante, y posteriormente a una reunión con dicha persona.



En la misma conversación compartió un número de celular del escolta del Comandante, por lo que se hace un rastreo de las comunicaciones para dar con posibles ubicaciones.



Regio Clown también hace referencia a un sujeto, quien es el presunto enlace con los músicos, identificado como Sergio, con los que terminarían por “hacer negocios”, sin que hasta el momento se establezca de qué tipo, pues de acuerdo con los familiares, habría acudido al país para realizar presentaciones.



La hermana de Bayron Sánchez (B-King) dijo el domingo pasado a este diario que su hermano buscaba en la capital del país una oportunidad para despegar su carrera como artista de música urbana, y que en su estancia en México la hizo con el organizador de los eventos donde se presentaría.



Ante esto, también se indagan si los músicos tuvieron contacto con algún grupo criminal contrario a La familia michoacana en la metrópoli, pues en el mensaje hallado con los restos utilizan la palabra “chapulines”, usada por estructuras criminales para aquellos que cambian de una organización a otra, según fuentes ministeriales.

