(VIDEO) Argentina: multitudinarias protestas denuncian un femicidio cada 35 horas

25 de septiembre de 2025.- Con el correr de las horas, el malestar social por el triple femicidio de Florencio Varela derivó en múltiples convocatorias a marchar, para repudiar lo ocurrido y exigir justicia para Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en la madrugada del pasado 24 de septiembre en una vivienda de la localidad de Villa Vatteone.Familiares de las víctimas marchan en la rotonda de La Tablada, el sitio donde las jóvenes fueron vistas por última vez el viernes pasado, cuando subieron a una camioneta blanca con intenciones de asistir a un evento al que las habían invitado, según informó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien comunicó que la principal hipótesis es que cayeron en «una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas».En la Ciudad de Buenos Aires, el colectivo Ni Una Menos llamó a movilizarse a la Plaza de Flores a las 19. «¡Basta de matarnos!», sostiene la convocatoria, que denuncia la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar las políticas de género: «El antifeminismo de Estado y el ajuste son letales».«Este triple femicidio de pibas ocurre en un contexto donde la violencia económica hace que las redes de narcos crezcan y se destruya la organización popular», señalaron desde Ni Una Menos en el comunicado.También convocaron a movilizarse en la ciudad de Mar del Plata, en las calles Yrigoyen y Luro, a las 17 horas; en La Plata, también a las 17, en la Plaza Moreno, y desde las 18 en las calles 7 y 50; en Morón desde las 19 en Plaza San Martín; en Salta desde las 18 en Plaza 9 de Julio; en Rosario desde las 18 en Plaza San Martín; en Merlo, San Luis, desde las 17 en la Plaza del Centro; y en la ciudad de Corrientes desde las 17 en Plaza Vera.Además, hay convocatorias en Trelew desde las 17 en Plaza Independencia; en Funes desde las 18 en Plaza San José; en Salta desde las 18 en Plaza 9 de Julio; en Venado Tuerto desde las 19 en Mitre y Casey; en Mendoza desde las 19 en Tribunales; en Paraná desde las 19 en Tribunales; en Viedma desde las 19 en Plaza San Martín; en Chivilcoy desde las 19 en Plaza Charo; en Comarca Andina desde las 19.30 en Murales de Otoño; y en Córdoba desde las 20 en Plaza de la Intendencia.Los cuerpos de las adolescentes que eran buscadas desde el viernes pasado fueron hallados este miércoles en Florencio Varela, mientras que la camioneta blanca en la que fueron grabadas subiéndose la noche del 19 de septiembre apareció quemada a metros de donde se encontraron los restos.La principal hipótesis que investiga el fiscal Gastón Duplaá de la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza es que los autores del crimen provienen de una banda narco que opera en la villa 1-11-14 de Flores.