Movimiento indígena ratifica continuidad de protestas en Ecuador

25 de septiembre de 2025.- El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, afirmó que se mantendrán firmes en las protestas contra el Gobierno, que continúan hoy con bloqueos de carreteras en cuatro provincias.



“Nos hemos levantado a reclamar nuestros derechos, porque nuestros derechos están siendo violentados por el Gobierno Nacional”, expresó Vargas desde la provincia amazónica de Pastaza.



En el marco del paro nacional convocado por el movimiento indígena, la Conaie difundió un mensaje de Nemo Guiquita, dirigente del Consejo de Gobierno de la organización, quien recalcó que quienes protestan no son enemigos ni delincuentes.



“Somos campesinos, madres, padres e hijos que sostenemos este país. Estamos en las calles porque no hay medicinas, ni trabajo, ni seguridad. La resistencia es por la vida, la dignidad y los derechos de todos”, afirmó Guiquita.



Este jueves, cuarto día de protestas, se encuentran bloqueadas nueve vías en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Zamora Chinchipe, según reportes oficiales.



El ministro del Interior, John Reimnberg, informó la víspera que existen alrededor de 60 detenidos como consecuencia de las manifestaciones que iniciaron el pasado lunes en rechazo al fin del subsidio del diésel y a otras decisiones de la administración de Daniel Noboa.



Reimberg señaló que entre las personas aprehendidas hay ciudadanos extranjeros, presuntamente relacionados con grupos delincuenciales y consideró que las movilizaciones no están motivadas por la eliminación de la subvención, sino por un tema político.



El presidente Noboa cuestionó a quienes participan en las manifestaciones y calificó esos actos como “terrorismo disfrazado de protesta”.



“Ecuador no retrocede ante terroristas que se esconden detrás de la comunidad para servirse a sí mismos”, afirmó el gobernante en un evento en Otavalo (Imbabura) mientras en las afueras se escuchaban gritos de “Fuera Noboa, fuera” en rechazo a su presencia en ese territorio.



​​Para la Conaie, “acusar al pueblo organizado de ser parte de mafias criminales solo demuestra debilidad y miedo frente a la fuerza de la resistencia legítima”.