Trump exige a la ONU investigar el "triple sabotaje" que dice haber sufrido con el teleprónter, las escaleras mecánicas y el sonido

25-09-25.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este miércoles que la ONU abra inmediatamente una "investigación" tras el "triple sabotaje" que aseguró haber sufrido al dirigirse a la Asamblea General anual del organismo.Trump se quejó de un fallo en la escalera mecánica a su llegada al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York el martes, seguido de un problema con el teleprónter y otro con el sistema de sonido durante su discurso.En una larga publicación en su plataforma Truth Social, Trump describió la serie de incidentes como "maliciosos", exigió el arresto de los responsables y afirmó que el Servicio Secreto investiga lo ocurrido."Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían avergonzarse", afirmó Trump. "Envío una copia de esta carta al secretario general (de la ONU, Antonio Guterres) y exijo una investigación inmediata. No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada", apuntó.Al llegar el martes a la sede de la ONU, el presidente de 79 años y la primera dama, Melania Trump, subieron por una escalera mecánica, pero el aparato se detuvo bruscamente, obligándolos a seguir a pie.La ONU no reaccionó de inmediato a la furibunda declaración de Trump, pero el martes insistió en todo había sido accidental y atribuyó parte de la responsabilidad al personal de la Casa Blanca.Un cámara de la delegación estadounidense "podría haber activado inadvertidamente el sistema de seguridad" de la escalera mecánica, provocando su parada, señaló Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres. Luego el dispositivo se volvió a poner en funcionamiento."Estamos revisando lo que dijo la ONU para corroborarlo", declaró a la AFP el miércoles un funcionario del Servicio Secreto, responsable de la protección de altas figuras políticas estadounidenses, que habló bajo condición de anonimato.Trump también lamentó que el teleprónter no hubiera funcionado durante los primeros 15 minutos de su discurso y que el sonido en el auditorio de la ONU estuviera apagado."Respecto al teleprompter, no tenemos comentarios, ya que el teleprompter del presidente estadounidense es operado por la Casa Blanca", refirió Dujarric el martes.Trump dedicó gran parte del resto de su alocución a criticar duramente al organismo mundial, acusándolo de financiar la migración ilegal que estaba convirtiendo a los países occidentales en un "infierno" y de no apoyar sus esfuerzos de paz en Gaza y Ucrania.Aunque Trump pareció bromear inicialmente sobre los incidentes, su tono se endureció el miércoles y dijo que la parada de la escalera mecánica podría haber sido un "verdadero desastre"."Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de esos escalones de acero", afirmó.El presidente estadounidense pidió que se guardaran las grabaciones de seguridad de la escalera mecánica.