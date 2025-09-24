EEUU prueba misiles balísticos intercontinentales frente a Florida

Estados Unidos efectuó la semana pasada un lanzamiento de prueba de misiles balísticos de alcance intercontinental Trident II D5 desde un submarino ante la costa de Florida, según informó este martes la Marina estadounidense.

Aunque es común que el Ejército estadounidense informe a posteriori de sus test de misiles y la Marina subrayara hoy en un comunicado que estas pruebas «no se llevaron a cabo en respuesta a ningún acontecimiento internacional», el texto menciona que uno de los cuatro lanzamientos, el que se realizó el pasado domingo, «iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico».

La referencia explícita a Puerto Rico, que se encuentra a unos 700 kilómetros de la costa de Venezuela, no parece casual si se tiene en cuenta que los lanzamientos de prueba se realizaron en un cuadrante frente a la costa oriental de Florida muy distante del territorio libre asociado, en concreto a unos 1.500 kilómetros, dice EFE.

USA4822. WASHINGTON (DC, EEUU), 23/09/2025.- Fotografía cedida por la Marina estadounidense de buques multinacionales participando en la 66.ª edición de UNITAS (Unidad en latín), el ejercicio marítimo multinacional más antiguo del mundo el 15 de septiembre de 2025, frente a la costa este de Estados Unidos. La Marina estadounidense informó que testó la semana pasada cuatro misiles balísticos de alcance intercontinental lanzados desde aguas de la costa este de Florida, una aparente muestra de músculo militar que llega en un momento marcado por el despliegue militar de Washington en el Caribe que ha incrementado la tensión con Venezuela. EFE/Michael Shen /Marina EEUU /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Los proyectiles, que fueron lanzados desde un submarino de la clase Ohio entre el 17 y el 21 de septiembre, son del tipo Trident II D5, un misil balístico lanzado desde submarino (SLBM) con capacidad para cargar cabezas nucleares y con un alcance estimado en unos 12.000 kilómetros.