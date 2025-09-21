Reino Unido, Canadá y Australia reconocen el Estado de Palestina

Bandera de Palestina Credito: Agencias

21 de septiembre de 2025.- Los Gobiernos de Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron este domingo al Estado de Palestina, dos días antes del inicio del 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando tenían previsto realizarlo.



En medio de la intensificación de la ofensiva militar israelí en Gaza, en los últimos meses varios países que han sido tradicionalmente aliados de Israel anunciaron su intención de reconocer el Estado palestino.



En una declaración institucional, el primer ministro británico, Keir Starmer, indicó que «hoy, para reavivar la esperanza de paz para palestinos e israelíes y de una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente al Estado de Palestina».



Advirtió que la esperanza de una solución de dos Estados se está desvaneciendo, «pero no podemos dejar que esa luz se apague».



De forma simultánea, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, publicó un comunicado a través de su cuenta en la red social X para expresar que su país «reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel».



A su vez, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, hizo una declaración en la que reconoce el Estado palestino como «parte de un esfuerzo por reactivar el impulso para una solución de dos Estados que comience con un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes retenidos allí».



Asimismo, está previsto que en esta jornada Portugal anuncie el reconocimiento al Estado de Palestina, según lo confirmado el pasado viernes por la Cancillería de ese país. En julio pasado, el Gobierno portugués anunció la medida ante «la evolución extremadamente preocupante del conflicto, tanto en el plano humanitario como por las reiteradas referencias a una posible anexión de territorios palestinos».

Palestina celebra reconocimiento



El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se pronunció tras los anuncios de Reino Unido, Canadá y Australia, asegurando que constituyen «un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera de acuerdo con la legitimidad internacional».



Añadió que esta decisión allanará el camino para la implementación de la solución de dos Estados, «permitiendo al Estado de Palestina vivir junto al Estado de Israel en condiciones de seguridad, paz y buena vecindad».



El mandatario resaltó que la prioridad es el alto al fuego, el ingreso de ayuda humanitaria al territorio, la retirada total de Israel de la Franja de Gaza, la liberación de rehenes y prisioneros, comenzar la recuperación y la reconstrucción, y el fin de los asentamientos y del terrorismo de los colonos.

Reacción de Israel



Tras los reconocimientos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió «luchar, tanto en la ONU como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda» dirigida hacia su país y contra «los llamados para la creación de un Estado palestino, que pondría en peligro nuestra existencia y serviría como un absurdo premio al terrorismo».



Por su parte, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, declaró que esta decisión «requiere medidas inmediatas», indicando en primer lugar «la rápida aplicación de la soberanía en Judea y Samaria», en referencia a Cisjordania.