Irlanda: aeropuerto de Dublín reabre tras ser evacuado tras alerta de seguridad

Aeropuerto de Dublin, Irlanda

20 de septiembre de 2025.- El Aeropuerto de Dublín, en Irlanda, reabrió su Terminal 2 después de haber sido evacuada durante varias horas como medida de precaución tras recibirse una alerta de seguridad, según informó el nodo aéreo irlandés en redes sociales. "El Aeropuerto de Dublín confirma que la Terminal 2 ha recibido el visto bueno", escribió el aeródromo dublinés en la red social X a las 13:50 (hora local).



Del mismo modo, informó que los pasajeros podrán volver a acceder a la terminal en breve y se espera que los vuelos se retomen. De mismo modo, advirtió que "es posible que continúen algunas interrupciones temporales durante el resto del día" y recomendó a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas para recibir actualizaciones.



La Policía irlandesa (Garda) también confirmó la presencia de agentes en la "escena de un incidente" e indicó que el acceso de vehículos a ambos extremos del recinto estaba restringido.



El incidente se produce en una jornada de caos en los aeropuertos europeos, después que un ciberataque durante la noche del viernes afectase a una de las empresas proveedoras de los sistemas de facturación y embarque, causando retrasos y cancelaciones en los aeródromos de Bruselas, Berlín y el de Heathrow, en Londres, a lo largo de la mañana.



Sin embargo, el Aeropuerto de Dublín especificó en X que la evacuación de su Terminal 2 es un incidente que no tiene relación con el ciberataque.