Petro vincula crecimiento de coca en Colombia debido a alianzas de EEUU con extrema derecha

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este viernes que los cultivos de hoja de coca crecieron en el país debido a las alianzas de EEUU con políticos de extrema derecha y a la «gobernanza paramilitar» durante el gobierno anterior.

«Se preguntan los gringos, ¿por qué creció tanto el cultivo de hojas de coca en Colombia? Pues por eso, ¿qué creían que creciera en cultivos bajo una gobernanza paramilitar?«, cuestionó el mandatario en referencia a la gestión del expresidente Iván Duque.

Petro enfatizó: «Lo que hizo crecer el cultivo de hoja de coca en Colombia es el consumo en EEUU y en Europa y haber tenido en Colombia una gobernanza paramilitar hasta hace dos años y medio, tres«.

Vínculos de Duque con alias el «El Ñeñe»

El presidente colombiano recordó los vínculos de Duque con José Guillermo Hernández, alias «El Ñeñe», mencionado en investigaciones sobre narcotráfico y fallecido en 2019. «¿Por qué es el abrazo entre el presidente Duque y alias El Ñeñe en campaña electoral? ¿Creían que Duque le iba a quitar los cultivos de hoja de coca?«, cuestionó.

Dirigiéndose directamente a Washington, Petro añadió: «Norteamericanos, gringos, por favor, ustedes no son ni brutos ni bobos«, sugiriendo que deberían comprender las dinámicas reales detrás del narcotráfico.

Estas declaraciones representan una crítica abierta a la política antidrogas de administraciones anteriores y a la relación bilateral con la Casa Blanca, marcando un cambio significativo en el enfoque del gobierno colombiano frente al problema de los cultivos ilícitos.