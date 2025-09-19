Silvio Rodríguez abre su gira latinoamericana con un concierto en la Universidad de La Habana

Silvio Rodríguez en Cuba

19 de septiembre de 2025.- La Escalinata de la Universidad de La Habana será este viernes 19 de septiembre, a las 19H00 hora local, el escenario del esperado concierto de Silvio Rodríguez, con el que el trovador cubano dará inicio oficial a su gira por Sudamérica en 2025.



El acceso al público se habilitará desde las 16H00 p.m. y se prevé una multitudinaria asistencia de admiradores que acudirán a un espectáculo considerado ya como un acontecimiento histórico, tanto por su trascendencia cultural como por la calidad artística prometida.



El cantautor estará acompañado por un destacado grupo de músicos que reforzarán la riqueza de la propuesta sonora: Jorge Aragón (piano), Maykel Elizarde (tres), Niurka González (flautas y clarinete), Rachid López (guitarra), Jorge Reyes (contrabajo), Malva Rodríguez (piano y coros), Oliver Valdés (batería y percusión) y Emilio Vega (vibráfono y percusión).



El propio Silvio confirmó el tour el pasado 10 de abril a través de sus redes sociales “estimados amigos, soy Silvio Rodríguez. Y este pequeño encuentro es para anunciar una próxima gira por Latinoamérica, cinco países, que va a ser entre finales de septiembre y principios de noviembre de este 2025”.



El recorrido, titulado “Silvio Rodríguez Tour 2025 – ¡Sudamérica en Vivo!”, incluirá conciertos en Santiago, Buenos Aires, Montevideo, Lima y Bogotá. Se trata del regreso del artista a escenarios regionales tras tres años de ausencia y en el marco de más de 50 años de carrera musical.



El trovador adelantó que en sus presentaciones interpretará piezas de su último disco “Quería saber”, así como clásicos como “Ojalá”, “La maza” y “Unicornio”.



Uno de los momentos más destacados será su retorno a Chile, país que no visita desde 2018. En esta oportunidad, actuará en el Movistar Arena de Santiago los días 29 de septiembre, 1, 5 y 6 de octubre, todos a las 21H00 hora local, lo que ya ha generado enorme expectación en redes sociales y medios locales.



Las actuaciones en Argentina, Uruguay, Perú y Colombia seguirán el mismo formato: escenarios emblemáticos y un repertorio que recorre desde sus inicios hasta sus producciones más recientes.



Figura central de la Nueva Trova, Silvio Rodríguez ha trascendido generaciones y fronteras, consolidándose como un referente de sensibilidad, crítica social y resistencia en América Latina. La gira de 2025 busca no solo celebrar su legado, sino también evidenciar la vigencia de un artista que continúa creando y conectando con su público.



La elección de la Escalinata universitaria como punto de partida simboliza el vínculo de Silvio con la memoria histórica, la juventud y la cultura cubana, convirtiendo el concierto inaugural en un homenaje a la identidad colectiva de la isla.