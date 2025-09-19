Francia: detenidos manifestantes por bloqueos en la protesta sindical

19 de septiembre de 2025.- La Prefectura (delegación del Gobierno) de Marsella ha indicado que en el barrio de la Joliette se han producido 22 arrestos cuando un centenar de personas intentaban colocar un bloqueo vial.

En Toulouse siete personas han sido detenidas al querer impedir la circulación de trenes obstaculizando las vías, según Le Parisien.

Otros arrestos se han producido en París y en sus alrededores, de acuerdo con varios medios, como en el liceo Maurice Ravel, donde un centenar de estudiantes han bloqueado la entrada al centro. El canal BFMTV, con fuentes de las fuerzas del orden, cuantificaba 55 detenciones en toda Francia poco después de las 10.00 locales.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha lanzado la advertencia, antes incluso de que se hiciera de día, que los 80.000 policías y gendarmes que ha movilizado para esta jornada de protestas tienen la orden de ir «al contacto» desde que se produzcan altercados, ataques a los bienes y a las personas.

Retailleau ha querido recordar que en las anteriores protestas del día 10 hubo 675 detenidos que fueron presentados ante la Justicia y ha pedido que para ellos «las sanciones sean las más duras».

El ministro también se ha esforzado en advertir sobre la previsible presencia en las manifestaciones de entre 5.000 y 8.000 extremistas con intención de provocar altercados y acciones violentas.

La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, ha hecho un llamamiento a la participación en los más de 260 desfiles que se van a organizar por todo el país: «Nunca hemos estado tan en situación de fuerza».

En declaraciones a los medios, Binet ha hecho hincapié en que el nuevo primer ministro, el macronista Sébastien Lecornu «es consciente de su debilidad» y de que puede ser censurado «en dos o tres semanas» y por eso ha considerado que hay que hacer presión para que se retire el proyecto de presupuestos que preparaba su antecesor, el centrista François Bayrou.

«No habrá estabilidad sin justicia social», ha avisado la líder de la CGT.

Bayrou pretendía un recorte de 44.000 millones de euros del déficit, que en 2024 alcanzó el 5,8 % del producto interior bruto (PIB) y que este año debería quedarse en el 5,4 %.

Ese ajuste debía realizarse sobre todo con una contención del gasto público mediante la congelación de las prestaciones sociales y del sueldo de los funcionarios, así como mediante la supresión de dos días festivos.