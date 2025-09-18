Cuba llama a movilizarse contra despliegue militar en el Caribe

Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

18 de septiembre de 2025.- El canciller de Venezuela, Yván Gil, expresó en nombre del presidente Nicolás Maduro su agradecimiento al Gobierno de Cuba por llamar a la comunidad internacional a movilizarse contra el uso de la fuerza militar en el mar Caribe.



Mediante una publicación en Telegram, Gil dijo que el despliegue de naval estadounidense en la región, «busca provocar un conflicto militar contra Venezuela, poniendo en grave riesgo la vida y la paz de toda la región caribeña».



Venezuela ha denunciado que Estados Unidos se plantea otros objetivos, distintos al argumento de luchar contra el narcotráfico, al desplegar embarcaciones militares en el Caribe.



Este jueves, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó mediante su cuenta en X que «el objetivo verdadero de las acciones militares de EEUU en el Caribe es adueñarse del petróleo y los recursos de Venezuela».



En ese sentido, expresó que urge «preservar a la América Latina y el Caribe como Zona de Paz».



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado en el que denunció la escalada de agresiones militares por parte de EEUU contra Venezuela y advirtió que una agresión militar directa contra el país tendría incalculables consecuencias para la paz, la estabilidad y la seguridad.



El texto señala que la acumulación e incremento de medios y efectivos militares en el mar Caribe, el uso de la fuerza para atacar embarcaciones civiles, asesinar a sus tripulantes y la intercepción y detención injustificadas de una nave, además de la diseminación de mensajes de guerra psicológica, viola las normas internacionales y confirman la naturaleza hostil e irresponsable de la operación en curso.



El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano indicó que el Gobierno de Donald Trump trata de legitimar estas acciones ante la opinión pública con el burdo pretexto de que Venezuela representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y el bienestar de sus ciudadanos.



A continuación el comunicado íntegro:



Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela



Declaración del Gobierno Revolucionario



El Gobierno Revolucionario denuncia la escalada de acciones del gobierno de los Estados Unidos para justificar una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela.



La acumulación e incremento de medios y efectivos militares en el mar Caribe, el uso de la fuerza para atacar embarcaciones civiles y asesinar a sus tripulantes y la intercepción y detención injustificadas de una nave, en violación de normas internacionales, confirman la naturaleza hostil e irresponsable de la operación en curso.



A esto se suma la diseminación de mensajes de guerra sicológica por parte del Gobierno de los Estados Unidos, para tratar de legitimar estas acciones ante la opinión pública con el burdo pretexto de que Venezuela representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y el bienestar de sus ciudadanos.



El Secretario de Estado estadounidense, congresistas y senadores afines, responsables también de la actual escalada genocida en Gaza, intentan imponer sus intereses por la fuerza en Venezuela, lo que es injustificable y peligroso.



El objetivo verdadero de estas acciones es adueñarse del petróleo y los recursos de Venezuela.



Cuba ha advertido reiteradamente que el despliegue en las últimas semanas de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe constituye un acto de provocación y pretende desencadenar un conflicto militar que obligue a la República Bolivariana de Venezuela a defender su soberanía e integridad territorial.



Una agresión militar directa contra Venezuela tendría incalculables consecuencias para la paz, la estabilidad y la seguridad de Nuestra América.



No puede permitirse que un gobierno recurra a la amenaza o al uso de la fuerza en contravención de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.



Es urgente separar la mentira de la realidad.



Cuba urge a la movilización internacional para impedir la agresión y preservar a la América Latina y el Caribe como Zona de Paz proclamada por sus jefes de Estado y de Gobierno.



La Habana, 18 de septiembre de 2025.