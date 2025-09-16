EEUU: acusan a Tyler Robinson por homicidio agravado del conservador Charlie Kirk

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray

16 de septiembre de 2025.- Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al influencer de derecha estadounidense, Charlie Kirk, fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, este martes, informó el fiscal de Utah, Jeff Gray, quien buscará la pena de muerte si es hallado culpable.



Kirk, de 31 años y cercano aliado al presidente Donald Trump, murió tras disparos el 10 de septiembre durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.



De acuerdo con las autoridades, Tyler Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar al influencer de un tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.



El fiscal declaró que a consideración de la evidencia acumulada por los investigadores, acusaba a Robinson de homicidio agravado, "una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros". Robinson responderá a la justicia por siete cargos y detalló que al igual que la voluntad de Trump, se buscará la pena de muerte como sentencia.



"No tomo estas decisiones a la ligera, y es una decisión que tomé de forma independiente como fiscal del condado, basado apenas en la evidencia disponible y en las circunstancias y naturaleza del crimen", añadió.



Por otra parte, el director del FBI, Kash Patel, fue severamente criticado por su gestión tras el crimen, inclusive por anunciar demasiado rápido la captura de otro sospechoso que fue liberado dos horas después de manera errónea.



La Casa Blanca anunció el pasado lunes que perseguirá un supuesto "movimiento terrorista doméstico" de izquierda radical tras el asesinato del influencer, lo que despertó preocupaciones de que pueda ser utilizado para silenciar a opositores políticos.