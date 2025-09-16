Países Bajos desplegó una fragata en aguas limítrofes con Venezuela "en un marco de cooperación bilateral"

16-09-25.-El Gobierno venezolano informó mediante un comunicado oficial que el pasado 14 de septiembre se registró la navegación de la fragata “ZR. MS. Van Amstel” (F831), perteneciente a la Armada del Reino de los Países Bajos, en zonas marítimas próximas a la Isla La Orchila.En el texto, compartido por el canciller Yván Gil, detallan que “la operación se ejecutó en un marco de cooperación bilateral, con base en los protocolos internacionales vigentes”.“Las coordinaciones diplomáticas entre ambos Estados permitieron desarrollar la maniobra de forma ordenada, transparente y bajo condiciones de mutua confianza, según lo establecido en los acuerdos suscritos entre las partes”, menciona el comunicado.Gil destacó que la acción naval se realizó “conforme a los lineamientos establecidos por el Derecho Internacional”. También resalta “la necesidad de fortalecer los mecanismos multilaterales de cooperación para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico transnacional”.El paso de la nave coincide con el despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas a propósito de la “guerra” contra el narcotráfico iniciada por el Gobierno de Donald Trump.Este miércoles, la Casa Blanca informó que fue neutralizada una embarcación con tres venezolanos, quienes, afirman, trasladaban sustancias psicotrópicas.*Con información de Efe