Puerto Rico: Exigen cierre inmediato de bases militares de EEUU y rechazan amenaza militar contra Venezuela

La organización Madres contra la Guerra levantó reclamos en contra de la presencia de bases militares de EEUU en Puerto Rico y exigió su cierre inmediato rechazando además la amenaza militar contra Venezuela.

Con un piquete frente al Fuerte Buchanan, en Guaynabo, más de un centenar de personas continuaron este sábado su ofensiva contra el aumento de presencia militar y maniobras en suelo boricua. Esto, en medio de las agresiones del gobierno de EEUU contra Venezuela.

La manifestación se dio un día después de que la gobernadora Jenniffer González recalcara que está "contenta" de que las fuerzas armadas estén "defendiendo a Puerto Rico y Estados Unidos" contra el narcotráfico en el Caribe.

Una de los manifestantes; Sonia Santiago Hernández recordó su experiencia como madre de un veterano de la guerra de Irak. Denunció que los conflictos bélicos en los que participó EEUU responden a intereses económicos vinculados al petróleo y los recursos naturales.

"Soy madre de un veterano de la guerra de Irak. Las mentiras de que habían armas de destrucción masiva para justificar la guerra fueron desmentidas por una investigación del Congreso estadounidense posterior a la invasión. Los mismos soldados me describieron que los pusieron a velar pozos petroleros en Irak. La excusa que están usando ahora para invadir a Venezuela tampoco es creíble. El denominador común de ambas naciones es el petróleo. Por eso quiere EEUU invadir a Venezuela: para usurpar su petróleo y los ricos minerales que se usan para construir satélites y aparatos de comunicaciones", sostuvo.

Madres contra la Guerra también condenó las amenazas y sanciones de EEUU contra Venezuela. Exhortó a militares puertorriqueños a no participar de acciones bélicas en el extranjero.

«Nuestra lucha por la paz no se limita a Puerto Rico. Rechazamos las amenazas, sanciones y agresiones que violan la soberanía de Venezuela y de cualquier nación que defienda su autodeterminación. La paz solo se construye respetando la independencia de los pueblos», señaló la declaración.

Alerta de invasión: Puerto Rico condena uso de su territorio para tales fines

El grupo alertó que desde Puerto Rico se han realizado invasiones militares a otros países de América Latina y el Caribe y expresó disculpas a los pueblos afectados.

«Si existen bases militares estadounidenses aquí fue porque nos invadieron. Vergonzosamente, desde PR se invadió a Guatemala en el 1954 para derrocar al gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz, quien propulsaba una reforma agraria que no le gustaba a la United Fruit Company, que controlaba el 50% de las tierras. La CIA lo mandó a matar. De PR se invadió a la República Dominicana en el 1965, a Granada en el 1983 y a Panamá en el 1989 para sacar a Manuel Antonio Noriega. En todas murieron militares y civiles. En Panamá, 4,000 personas. Le pedimos perdón a los pueblos hermanos de Guatemala, de República Dominicana, de Granada y Panamá», expuso.