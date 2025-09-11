América es la única región del mundo donde crece el suicidio según un estudio de la OPS

11 de septiembre de 2025.- La tendencia al suicidio ha crecido en América del Norte, el Caribe tiene las tasas más altas del hemisferio y en el Cono Sur también
hay cifras significativas, mostró un reporte divulgado este miércoles 10 por
la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Mientras el mundo avanza en la reducción de muertes por suicidio, América se
convierte en la única región donde no deja de crecer.
Y en 2021, con más de 100 000 suicidios, hubo 17 % más de vidas perdidas por
esa causa que en el año 2000.
La OPS describe esa tendencia como "una tragedia profunda", y se apresta a
lanzar una nueva iniciativa para combatir el flagelo en todo el hemisferio.
El médico brasileño Jarbas Barbosa, director de la OPS, destacó la gravedad
de la situación pues "cada suicidio afecta a individuos, familias y
comunidades", y adelantó que la nueva iniciativa buscará "transformar el
liderazgo, la gobernanza y las acciones para reducir estas pérdidas".
Según datos de la OPS, los países con mayor mortalidad por suicidio (más de
10 muertes por cada 100 000 habitantes) son, en primer lugar, Guyana, con
40,8 muertes por 100 000 habitantes; Suriname, con 25,9; y Uruguay, con una
tasa de 18,8.
Estados Unidos tiene una tasa de 14,5 suicidios por 100 000 habitantes,
Haití de 11,2, Canadá de 10,3, y Cuba de 10,2.
El informe aporta más números del "mapa del dolor": 71 % de los suicidios en
hombres y 65 % en mujeres ocurre en mayores de 50 años.
Las personas de 45 a 59 años presentan la tasa de suicidio más alta de la
región, seguidas por las de 70 años o más. Y el suicidio es la tercera causa
principal de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años.
Los varones presentan tasas más elevadas (14,7 por cada 100.000 habitantes),
pero el aumento ha sido más brutal en mujeres: 23 % desde 2000 frente a
14,4% en hombres. Los intentos son casi cinco veces más frecuentes en ellas.
Renato Oliveira e Souza, jefe de Salud Mental de la OPS, explica que "en
hombres, el suicidio se vincula a alcohol, drogas, desempleo y zonas con
alta criminalidad. En mujeres, la desigualdad educativa y el desempleo son
los factores clave".
La asfixia, las armas de fuego, el envenenamiento con drogas y alcohol, o
con pesticidas y productos químicos, son los cuatro métodos más
frecuentemente utilizados para el suicidio, representando el 91 % de todos
los casos.
Souza advierte de que "esta crisis exige acciones más allá del sistema de
salud".
La iniciativa de la OPS se orienta hacia tres áreas críticas, la primera de
las cuales es que se establezcan planes nacionales adaptados, con
estrategias específicas para poblaciones en riesgo.
La segunda comprende el acceso a salud mental, con capacitación para
trabajadores sanitarios y comunidades; y la tercera es de guerra contra el
estigma, incluida la colaboración con medios de comunicación para una
cobertura responsable.
Esas intervenciones siguen el protocolo de la Organización Mundial de la
Salud (OMS): restringir acceso a métodos de suicidio, promover narrativas
mediáticas responsables, fomentar habilidades socioemocionales en
adolescentes, y garantizar identificación temprana de personas en riesgo.
De acuerdo con cifras de la OMS, en todo el mundo cada año se suicidan unas
727 000 personas, lo que representa una de cada 100 muertes, y por cada
víctima se producen alrededor de 20 intentos.