América es la única región del mundo donde crece el suicidio según un estudio de la OPS

11 de septiembre de 2025.- La tendencia al suicidio ha crecido en América del Norte, el Caribe tiene las tasas más altas del hemisferio y en el Cono Sur también

hay cifras significativas, mostró un reporte divulgado este miércoles 10 por

la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Mientras el mundo avanza en la reducción de muertes por suicidio, América se

convierte en la única región donde no deja de crecer.



Y en 2021, con más de 100 000 suicidios, hubo 17 % más de vidas perdidas por

esa causa que en el año 2000.



La OPS describe esa tendencia como "una tragedia profunda", y se apresta a

lanzar una nueva iniciativa para combatir el flagelo en todo el hemisferio.



El médico brasileño Jarbas Barbosa, director de la OPS, destacó la gravedad

de la situación pues "cada suicidio afecta a individuos, familias y

comunidades", y adelantó que la nueva iniciativa buscará "transformar el

liderazgo, la gobernanza y las acciones para reducir estas pérdidas".



Según datos de la OPS, los países con mayor mortalidad por suicidio (más de

10 muertes por cada 100 000 habitantes) son, en primer lugar, Guyana, con

40,8 muertes por 100 000 habitantes; Suriname, con 25,9; y Uruguay, con una

tasa de 18,8.



Estados Unidos tiene una tasa de 14,5 suicidios por 100 000 habitantes,

Haití de 11,2, Canadá de 10,3, y Cuba de 10,2.



El informe aporta más números del "mapa del dolor": 71 % de los suicidios en

hombres y 65 % en mujeres ocurre en mayores de 50 años.



Las personas de 45 a 59 años presentan la tasa de suicidio más alta de la

región, seguidas por las de 70 años o más. Y el suicidio es la tercera causa

principal de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años.



Los varones presentan tasas más elevadas (14,7 por cada 100.000 habitantes),

pero el aumento ha sido más brutal en mujeres: 23 % desde 2000 frente a

14,4% en hombres. Los intentos son casi cinco veces más frecuentes en ellas.



Renato Oliveira e Souza, jefe de Salud Mental de la OPS, explica que "en

hombres, el suicidio se vincula a alcohol, drogas, desempleo y zonas con

alta criminalidad. En mujeres, la desigualdad educativa y el desempleo son

los factores clave".



La asfixia, las armas de fuego, el envenenamiento con drogas y alcohol, o

con pesticidas y productos químicos, son los cuatro métodos más

frecuentemente utilizados para el suicidio, representando el 91 % de todos

los casos.



Souza advierte de que "esta crisis exige acciones más allá del sistema de

salud".



La iniciativa de la OPS se orienta hacia tres áreas críticas, la primera de

las cuales es que se establezcan planes nacionales adaptados, con

estrategias específicas para poblaciones en riesgo.



La segunda comprende el acceso a salud mental, con capacitación para

trabajadores sanitarios y comunidades; y la tercera es de guerra contra el

estigma, incluida la colaboración con medios de comunicación para una

cobertura responsable.



Esas intervenciones siguen el protocolo de la Organización Mundial de la

Salud (OMS): restringir acceso a métodos de suicidio, promover narrativas

mediáticas responsables, fomentar habilidades socioemocionales en

adolescentes, y garantizar identificación temprana de personas en riesgo.



De acuerdo con cifras de la OMS, en todo el mundo cada año se suicidan unas

727 000 personas, lo que representa una de cada 100 muertes, y por cada

víctima se producen alrededor de 20 intentos.