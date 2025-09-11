Israel asesina al menos a 80 palestinos en las últimas 24 horas en Gaza

Hasta la medianoche del miércoles, al menos 80 personas perdieron la vida como consecuencia de los intensos ataques israelíes en las ciudades de Khan Younis y Gaza, en una ofensiva que ha sido calificada como una transgresión flagrante al derecho internacional.

Los bombardeos se concentraron en zonas densamente pobladas como la calle Al-Nafaq, el barrio Sheikh Radwan, Ard al-Ghoul, al-Rima y en la Mezquita Palestina, donde drones militares, artillería pesada y ataques aéreos provocaron la muerte de decenas de civiles, incluidos refugiados y residentes de áreas residenciales.

Tanto el sur como el centro de Gaza se han convertido en el epicentro de lo que diversas organizaciones califican como acciones genocidas, cuyo objetivo sería reconfigurar demográficamente la región a costa de miles de vidas palestinas.

<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter" style="margin: 0px; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgba(229, 231, 235, var(--tw-border-opacity)); --tw-border-opacity: 1; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: var(--tw-empty, ); --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" justify;"="">

BREAKING: Three Palestinians, including a woman, were killed and others injured after Israeli forces struck a tent sheltering displaced people in Al-Shati refugee camp, western Gaza City. pic.twitter.com/CH1afMmGwD — Quds News Network (@QudsNen) September 11, 2025

Desde el inicio del genocidio israelí en octubre de 2023, el número de víctimas mortales supera los 64.000 mártires, según cifras del Ministerio de Salud palestino.

Entre los fallecidos se encuentran tres solicitantes de ayuda humanitaria, abatidos por fuego israelí en las afueras de la ciudad, mientras intentaban acceder a zonas de asistencia. Además, se reportó la muerte de cinco personas más en el complejo residencial de Hamad, tras un nuevo ataque aéreo.

La escalada de violencia se ha intensificado desde la ruptura del alto al fuego por parte de Israel, con nuevos bombardeos en Khan Younis y Sabra, donde viviendas fueron destruidas y decenas de personas resultaron heridas o fallecieron.

La situación en Gaza ha alcanzado niveles críticos. Diversos organismos internacionales, países y entidades defensoras de los derechos humanos han exigido de manera urgente un cese inmediato de las hostilidades, alertando sobre el colapso humanitario y la necesidad de garantizar la protección de la población civil.