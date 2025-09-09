Global Sumud Flotilla: El sionismo ataca con dron a uno de los barcos principales

09 de septiembre de 2025.- En un cobarde intento de intimidación, el sionismo atacó a uno de los barcos de la flotilla humanitaria en aguas tunecinas. A pesar de la explosión, producto de la agresión, la tripulación se encuentra a salvo.

En el barco donde navegan Greta Thunberg, Thiago Saif y parte de la Comisión Directiva de la Global Sumud Flotilla (GSF), fue alcanzado por el ataque de un dron en aguas internacionales. De acuerdo al comunicado oficial de la GSF, una de las principales embarcaciones, el Family Boat, que navega bajo bandera portuguesa "sufrió daños por fuego en la cubierta principal y en el área de almacenamiento bajo cubierta", luego de haber sido bombardeado por un dron.

De acuerdo a las primeras informaciones, "los seis pasajeros y la tripulación se encuentra a salvo". Además, la publicación oficial aclara que, "Actualmente se está llevando a cabo una investigación y, cuando haya más información disponible, se dará a conocer de inmediato".

"Los actos de agresión destinados a intimidar y descarrilar nuestra misión no nos disuadirán. Nuestra misión pacífica de romper el asedio a Gaza y mantenernos en solidaridad con su pueblo continúa con determinación y firmeza". A pesar del cobarde ataque, la flotilla se mantiene firme en su misión de romper con el bloqueo sionista al pueblo palestino que se encuentra en Gaza.

Celeste Fierro, quien es parte de la flotilla, pero que se encuentra en otra embarcación (Adara), se encuentra en camino hacia Túnez, donde se halla otra parte de la flotilla.

El sionismo y sus aliados intentan sabotear la misión humanitaria de la flotilla, que intentar romper el bloqueo ilegal y llevar alimentos a Gaza. Frente a este ensayo de amenaza tenemos que redoblar la movilización y la solidaridad internacional.