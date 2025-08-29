Petro refuerza el Catatumbo con 25.000 soldados y pide a Maduro militarizar el lado venezolano de la frontera

Gustavo Petro, presidente de Colombia Credito: Web

29-08-25.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este jueves que solicitó al Gobierno de Nicolás Maduro el despliegue de tropas en la frontera del lado venezolano, como parte de una estrategia conjunta para enfrentar a lo que denominó «las fuerzas de la mafia». El planteamiento surge luego de que Caracas movilizara el pasado lunes a 15.000 militares hacia los estados fronterizos de Zulia y Táchira.



«Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al Ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano», afirmó Petro en la red social X.



El mandatario colombiano indicó que actualmente su país mantiene un contingente de 25.000 soldados en esa zona estratégica. Además, destacó que «es la coordinación entre los dos Estados» la que «le gana a la mafia».



Región disputada por grupos armados



El Catatumbo, en el noreste de Colombia y fronterizo con Venezuela, es escenario de la presencia de grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 33 de las disidencias de las Farc, así como organizaciones vinculadas al narcotráfico que buscan controlar corredores de producción y tráfico de droga.



Caracas despliega 15.000 militares en la frontera

Por su parte, el lunes, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó sobre el envío de 15.000 efectivos militares a los estados Zulia y Táchira, ambos fronterizos con Colombia, con el objetivo de garantizar la seguridad en la región y enfrentar a bandas criminales.



Cabello explicó que este despliegue se enmarca en la creación de la «Zona de Paz N.° 1», que abarcará áreas de ambos lados de la línea limítrofe.



En paralelo, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazó las acusaciones de que en territorio venezolano operen campamentos de grupos armados colombianos.



Estas declaraciones surgieron después de que el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusara a Venezuela de colaborar con organizaciones guerrilleras colombianas para enviar «cantidades récord de cocaína» hacia carteles mexicanos que introducen la droga en territorio estadounidense.



Tensión regional y apoyo mutuo



Las medidas de Bogotá y Caracas se desarrollan en un contexto de creciente fricción con Washington, tras las maniobras navales anunciadas por Estados Unidos en aguas del Caribe, próximas a Venezuela, con el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico.



En medio de este escenario, el presidente Nicolás Maduro expresó este jueves su respaldo a la decisión de Petro de aumentar la presencia militar en el Catatumbo.



«Quiero agradecer al presidente de Colombia (…). Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza en toda la zona del Catatumbo colombiano», dijo Maduro durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).



Asimismo, informó que ordenó a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, retomar la coordinación con su homólogo colombiano, Pedro Arnulfo Sánchez, para garantizar la seguridad de la frontera y lograr que el territorio sea liberado de «bandas narcoterroristas».



«Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros. Venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y la soberanía», concluyó el mandatario venezolano.



Con información de EFE.





