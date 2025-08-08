China respalda a Brasil y critica nuevos aranceles de EE.UU.

El Gobierno de China manifestó su apoyo a Brasil ante los aranceles del 50% impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Celso Amorim, asesor especial de la Presidencia brasileña, confirmó que el canciller chino, Wang Yi, calificó la medida como una "presión comercial injustificada".

Según medios, durante un encuentro bilateral, el representante chino rechazó estas acciones contra Brasil, tildándolas de "comportamiento intimidatorio" por parte de EE.UU.

Amorim destacó que China considera que estas barreras comerciales, promovidas por Trump, perjudican la estabilidad de las economías emergentes y violan los principios del comercio internacional.

Además de condenar la imposición de las medidas arancelarias, el gobierno chino reiteró su respaldo a Brasil «en la defensa de sus derechos e intereses de desarrollo». Pekín destacó la importancia de la solidaridad y la cooperación entre los países del Sur Global, promoviendo el mecanismo BRICS como una herramienta para fortalecer la autosuficiencia de las naciones en desarrollo.

La declaración china concluyó con la reafirmación del deseo de trabajar con Brasil para profundizar la cooperación bilateral y «compensar eficazmente diversas incertidumbres externas». La embajada china en Brasil también publicó un mensaje en la red social X para reforzar su postura, escribiendo: «La unión hace la fuerza».

Con información de RNV / Correo del Orinoco.