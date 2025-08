Rusia y China ejecutan ejercicios navales conjuntos Joint Sea-2025

Rusia y China cimientan su cooperación militar al lanzar el ejercicio naval ‘Joint Sea-2025’ en el mar de Japón en medio de las crecientes tensiones con EE.UU.

El ejercicio de tres días, iniciado este domingo, involucra a buques de guerra chinos y rusos que realizan simulacros de combate marítimo, operaciones antisubmarinas y ejercicios de defensa contra misiles.

El Ministerio de Defensa de China ha declarado que cuatro barcos chinos, incluidos los destructores de misiles guiados Shaoxing y Urumqi, están participando junto a barcos rusos en operaciones centradas en rescate de submarinos, defensa antisubmarina conjunta, defensa aérea, antimisiles y escenarios de combate marítimo.

