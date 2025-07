Jennifer Geerlings-Simons se convierte en la primera presidenta de Surinam

Jennifer Geerlings-Simons, presidenta de Surinam

7 de julio de 2025.- En Surinam, un país suramericano vecino de Brasil y las Guyanas, el presidente y el vicepresidente son elegidos por una mayoría de dos tercios del Parlamento conformado por 51 escaños.



El partido de Geerlings-Simons, el Nacional Democrático (NDP), obtuvo 18 puestos en las pasadas elecciones, pero logró alianzas con cinco movimientos menores que le permitieron alcanzar la Presidencia.



Su elección se dio por aclamación, luego de que el actual partido en el poder no presentara candidato para hacerle frente.



"Soy muy consciente de la responsabilidad que ahora recae sobre nuestros hombros. Esta responsabilidad se ve ahondada por el hecho de que soy, de hecho, la primera mujer en ocupar este cargo", declaró Geerlings-Simons ante los parlamentarios.



"Asumo este cargo para servir. Y utilizaré todo mi conocimiento, fuerza y perspicacia para poner nuestra riqueza al alcance de todo nuestro pueblo, con especial atención a nuestros jóvenes y a todos aquellos que hasta ahora no han tenido las oportunidades de un desarrollo óptimo", añadió la también líder del NDP, fundado por el ya fallecido exdictador Desi Bouterse.



Gregory Rusland, de 65 años, será el nuevo vicepresidente. La toma de posesión de ambos será el próximo 16 de julio, cuando finaliza el mandato del actual mandatario, Chan Santokhi.



El Partido de Reforma Progresista (VHP), de Santokhi, no presentó candidato y con 17 escaños se convirtió en el único partido de oposición en el Parlamento. En un comunicado el jueves, había señalado que no veía viable "asumir responsabilidades gubernamentales".



"Hago un llamado al nuevo gobierno para que gobierne con una mentalidad abierta. No para que gobierne desde el resentimiento ni la división. Sino para que fomente la confianza. Para que escuche la voz del pueblo, incluso cuando sea crucial. Para que cumpla con la promesa de la democracia", dijo Santokhi tras felicitar a Geerlings-Simons.



La antigua colonia neerlandesa se ha visto afectada desde su independencia en 1975 por rebeliones y golpes de Estado.



Pero importantes reservas de petróleo fueron descubiertas recientemente y a partir de 2028 su renta se disparará cuando inicie la explotación de un primer bloque con 220.000 barriles diarios, 44 veces más que la producción actual.



Durante la campaña, Geerlings-Simons dijo que quería "garantizar que la población realmente se beneficie" de los esperados ingresos petroleros.



De acuerdo con datos del Banco Mundial, Surinam es el país más pequeño de Suramérica y uno de los más pobres, con más del 20% de su población viviendo por debajo del umbral de pobreza.



La nueva presidenta es médica y se unió al NDP en 1996, cuando fue electa para la Asamblea Nacional.



Tras la victoria de su partido en las elecciones de 2010, ejerció como presidenta del Parlamento durante diez años y aunque en 2020 fue reelecta, se retiró de la política activa para regresar en 2024 y asumir el control del NDP.