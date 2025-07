Petro llama a consultas a su embajador en Washington luego que EEUU hiciera lo mismo con su representante en Colombia

Credito: Web

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este jueves a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, en respuesta a una decisión similar anunciada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el jefe de la misión diplomática de ese país en Bogotá, John McNamara.



«Corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNamara, encargado de la Embajada de EEUU en Colombia, llamo a consultas a nuestro embajador Daniel García-Peña en los EEUU», manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X.



El presidente añadió: «Daniel debe venir a informarnos del desarrollo de la agenda bilateral a la que me comprometí desde el inicio de mi gobierno», y a continuación enumeró siete puntos de ese plan de trabajo, que incluye asuntos ambientales y climáticos, migratorios, lucha contra el narcotráfico, reforma del sistema financiero mundial y paz regional, entre otros.



El mandatario colombiano se pronunció poco después de que Rubio convocara de manera «urgente» a McNamara, tras las denuncias «infundadas» de Petro, sobre el supuesto apoyo estadounidense a una trama de su excanciller Álvaro Leyva para sacarlo del poder.



«El secretario de Estado, Marco Rubio, ha llamado a consulta urgente a John T. McNamara, encargado de Negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, a Washington tras declaraciones infundadas y reprensibles de las más altas esferas del Gobierno colombiano», informó ese despacho en un comunicado.



Denuncias de golpe



Petro, primer presidente colombiano de izquierdas, se refirió este miércoles a la supuesta conspiración de Leyva, revelada el domingo por el diario español El País, y dijo que Estados Unidos debe investigar los contactos de su excanciller con círculos republicanos.



«Hay un golpe en fragrancia (sic) y hay que investigarlo y solicitarle a la justicia de los EEUU que investigue», manifestó Petro en una extensa publicación en su cuenta de X.



Como parte de ese plan, Leyva, un político conservador de 82 años, se reunió hace dos meses en EE.UU. con el congresista republicano Mario Díaz-Balart, en un intento por acercarse al secretario de Estado y ejercer «presión internacional» contra Petro para poner en su lugar a la vicepresidenta, Francia Márquez, según el diario.



En el comunicado de hoy, el Gobierno estadounidense también precisó que «está adoptando otras medidas para dejar clara su profunda preocupación por el estado actual» de la relación bilateral con Bogotá, al tiempo que insistió en que «a pesar de las diferencias políticas con el Gobierno actual, Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial» para EE.UU.



«Estamos comprometidos con una cooperación estrecha en una serie de prioridades compartidas, incluyendo la seguridad y estabilidad regionales, y seguimos participando en esfuerzos que mejoran la vida tanto de estadounidenses como de colombianos», concluye la nota.



Esta es la segunda crisis que se produce en la relación bilateral este año luego de que el pasado 26 de enero Petro no permitiera el ingreso al país de aviones con ciudadanos deportados por EE.UU. alegando que no recibían un trato digno.



El presidente estadounidense, Donald Trump, respondió entonces con una imposición de aranceles del 25 % a todos los productos colombianos, pero ese mismo día diplomáticos de los dos países llegaron a un acuerdo para bajar la tensión bilateral y evitar las sanciones del principal socio comercial del país andino.



Al igual que en aquella ocasión, la crisis coincide con la vacancia en la Cancillería colombiana, pues en enero Luis Gilberto Murillo había dejado el puesto de ministro de Relaciones Exteriores, donde fue reemplazado por Laura Sarabia, quien a su vez renunció hoy disconforme por decisiones tomadas por la Presidencia con respecto a un polémico contrato para la emisión de pasaportes.

