Petro pide a Francia Márquez y demás implicados dar explicaciones ante la justicia por su mención en los audios de Leyva

01-07-25.-El presidente Gustavo Petro brindó declaraciones a los medios de comunicación sobre el plan de conspiración del excanciller Álvaro Leyva en su contra. El jefe de Estado sostuvo que las personas mencionadas en los audios, incluso Francia Márquez, deben responder ante la justicia.



La declaración la brindó en el marco de la Cuarta Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Sevilla (España).



El mandatario aseguró: “todavía hay que investigar si las personas que nombra (Leyva), pero todas las personas que nombra allí, de las cuales no sé si lo que él cuenta es verdad o no, deben dar explicaciones, y ella (Francia Márquez). Y no solamente públicas, sino ante la justicia.



Desde la óptica del presidente, los audios dejan ver una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha, aparentemente también colombiana y norteamericana, “para derrocar al presidente de Colombia”, insistió.



¿Qué dicen los audios de Francia Márquez?



Según el Pais de España, el plan del excanciller era presionar al jefe de Estado para su salida de la Casa de Nariño y montar al poder a Francia Márquez, actual vicepresidenta y exministra de la Igualdad.



“Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez (la vicepresidenta). Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante”, le mencionó una fuente al medio internacional aludiendo a las reuniones que habría tenido Leyva con congresistas estadounidenses en el mes de abril.





►Noticia Relacionada: El excanciller de Colombia, Álvaro Leyva, buscó en EEUU la complicidad de Trump para tumbar a Petro