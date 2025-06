Irán prohíbe el ingreso de director general de la AIEA, Rafael Grossi

El vicepresidente del Parlamento iraní, Hamid Reza Hayibabai, declaró de forma categórica que el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, no podrá volver a ingresar al país. La afirmación fue realizada durante una ceremonia conmemorativa en la ciudad de Hamadán, en honor a las víctimas del atentado de 1981 que cobró la vida del ayatolá Seyed Mohamad Beheshti y otros 72 altos funcionarios.

“Ya no permitiremos que Grossi ingrese a nuestro país”, sentenció Hayibabai, quien también anunció la prohibición de las cámaras de vigilancia de la AIEA en las instalaciones nucleares de Irán. Esta decisión se fundamenta en el descubrimiento de una supuesta filtración de datos confidenciales que, según las autoridades iraníes, terminaron en manos de Israel.

El parlamentario vinculó directamente esta medida con la reciente agresión militar encabezada por Israel y secundada por Estados Unidos, iniciada el pasado 13 de junio, en la que fueron atacadas instalaciones nucleares, centros militares y zonas residenciales. Según Teherán, esta ofensiva constituye una violación flagrante del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

The Parliament of Iran has voted for a halt to collaboration with the IAEA until the safety and security of our nuclear activities can be guaranteed.



This is a direct result of @rafaelmgrossi's regrettable role in obfuscating the fact that the Agency—a full decade ago—already…



— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 27, 2025

Durante su discurso, Hayibabai enfatizó que los conflictos nucleares y misilísticos son solo pretextos y que el verdadero conflicto radica en la existencia misma de Irán como nación soberana. Además, destacó la resistencia del pueblo iraní y de sus fuerzas armadas durante doce días de enfrentamientos, asegurando que el liderazgo del ayatolá Seyed Ali Jamenei fue clave para frustrar los objetivos enemigos.

Asimismo, el legislador denunció intentos de crear divisiones étnicas dentro del país con el fin de desmembrar una nación con siete mil años de historia. Afirmó que los enemigos creyeron, erróneamente, que la mayoría de la población iraní apoyaría un levantamiento contra el gobierno. “Ya nos han atacado —agregó—, ¿de qué debemos temer? Nada, porque la victoria es nuestra”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abás Araqchi, confirmó que Irán suspenderá toda cooperación con la AIEA. En un mensaje difundido en redes sociales, criticó duramente a Grossi por lo que calificó como un “papel lamentable” y acusó al funcionario de ocultar que el organismo había cerrado formalmente todos los expedientes nucleares iraníes hace una década.

Araqchi afirmó que la actuación del director de la AIEA ha sido tendenciosa y ha facilitado resoluciones políticas y ataques militares contra Irán. Subrayó que el Parlamento, con el respaldo unánime de sus 221 miembros presentes, aprobó la suspensión de la cooperación hasta que se garantice plenamente la seguridad de sus instalaciones y científicos.

Con este anuncio, Teherán eleva significativamente las tensiones diplomáticas en la región y reconfigura el papel de la AIEA en la supervisión del programa nuclear iraní. Irán reafirma que se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos.