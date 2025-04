Trump: "México y Canadá no tendrían país si no fuera por EE.UU."

México y Canadá no existirían como países sin la influencia y el mercado estadounidense, afirmó el presidente de EE.UU., Donald Trump, comparando su país con un "gran y hermoso centro comercial" del que todos buscan beneficiarse.

Trump describió a Estados Unidos como "un gran y hermoso centro comercial antes de que el negocio fuera destruido por Internet". "Somos un gran centro comercial hermoso, y todos quieren un pedazo de ese centro. China lo quiere, Japón lo quiere. México y Canadá viven de ello, esos dos. Sin nosotros, no tendrían país", comentó.

Su metáfora comercial se extendió a la política de aranceles, advirtiendo de que si los socios comerciales no aceptan las condiciones de EE.UU., "siempre tienen el derecho" de optar por no "comprar en el centro comercial de América". En este sentido, sugirió que podría imponer tarifas como herramienta si no se llega a un acuerdo.

El 5 de abril, Washington implementó una tarifa base del 10 % para todos sus socios comerciales, seguida de aranceles recíprocos aún más altos contra aproximadamente 60 naciones que registran grandes superávits comerciales con Estados Unidos. En cuanto a Canadá y México, las importaciones provenientes de estos países han estado sujetas a un impuesto del 25 % desde el 4 de marzo, mientras que a China se le han impuesto tarifas récord del 145 %.