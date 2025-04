Envejecimiento acelerado de población desafía a América Latina: el caso chileno

En una instalación vecinal del municipio de Las Condes, en Santiago de Chile, miembros del Club Amistad y Futuro, de jubilados varones, se congregan cada sábado para jugar al dominó y a las cartas

16 de abril de 2025.- La población chilena envejece aceleradamente y aumentan los hogares habitados por una sola persona implicando desafíos sociales y económicos derivados del brusco cambio demográfico.



Los primeros resultados del censo 2024, entregados el 27 de marzo, revelan un aumento de 14 % de personas de 65 años o más. En el censo de 1992 representaban solo 6,6%. Simultáneamente disminuyeron los chilenos con 14 o menos años desde 29,4 % a 17,7 %.



Igualmente son menos los chilenos por hogar. Pasaron de cuatro personas en 1992 a 2,8 el 2024. Y aumentó el porcentaje de hogares unipersonales, hasta 21,8 % desde 8,3 %.



Para Simone Cecchini, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), lo más llamativo es la velocidad del envejecimiento de la población en América Latina, lo que ejemplifica el caso chileno.



“Tenemos un porcentaje de personas sobre 65 años de 14 % y en 2050 será de 25 %. La población envejeció mucho más rápido que en otras regiones” dijo a IPS este responsable de Celade, la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago.



Simultáneamente la tasa regional de fecundidad, el número de hijos por mujeres, bajó muy rápido en la región en comparación con Europa. En el caso de Chile es de 1,1 hijos por mujer.



Según Cecchini, una característica del envejecimiento de la población latinoamericana, de 663 millones de habitantes, es que se da con desigualdad.



“Hoy en América Latina 2 % de la población tiene 80 años y más, pero el 2050 sería 5 %. En términos cuantitativos implicará pasar de 12 a 37 millones de personas”: Simone Cecchini.



“Una buena noticia es que estamos viviendo más, somos más longevos. En promedio la esperanza de vida en América Latina es de 76 años, aunque con enormes diferencias. En Chile es 81 mientras en Haití es 56 años”, detalló.



Esta desigualdad se observa también dentro de cada país, como ejemplifica de nuevo el caso chileno.



Entre las municipalidades más pobres y más ricas en Chile hay diferencias de hasta 10 años en la esperanza de vida. Esa esperanza de vida promedio es también diferente entre hombres y mujeres y entre grupos sociales.



Los jubilados chilenos y sus problemas



Efraín Herrada tiene 79 años y sigue trabajando en la venta de hortalizas que antes ayudó a limpiar y envasar. Son producidas por su hija Eva en un predio en Lampa, en la periferia norte de Santiago, la capital de este alargado país sudamericano.



Tiene una pensión de 24 000 pesos mensuales, apenas 25 dólares, y no recibe ningún dinero extra.



“He trabajado toda mi vida, desde los 11 años”, contó a IPS mientras atendía el puesto familiar en un Mercado Campesino en una plaza de Las Condes, un municipio acomodado de Santiago.



“Tengo buena salud, teniendo trabajo no me enfermo”, subrayó con humor tras contar que “cuando chico tenía frutillas (fresas) y limones, pero preferí irme de casa. Como no tenía padre ni madre, me eché a volar”.



Sobre su futuro, comenta que “para la edad que tengo, qué voy a esperar. Terminar trabajando y ayudarle a mi hija hasta cuando pueda”.



Manuel Alarcón, de 83 años, preside el Club Amistad y Futuro que funciona en Las Condes.



Como todos los sábados, el 12 de abril se reunió a jugar dominó con otros dos pensionados: Luis Arce, de 78 años, y Joan Saldes, de 90.



“Hace 44 años éramos 26 hombres. Ahora somos cuatro los que venimos a jugar. Los otros están postrados o cuidan a sus esposas. Nosotros estamos tratando de subsistir entreteniéndonos”, resumió Saldes.



Alarcón vive con su esposa, de 93 años. Cuenta que ha tenido algunos problemas de salud, pero ahora “estoy evolucionando y espero dejar el burrito”, como se llama localmente al andador que sirve de apoyo para movilizarse.



Para Arce, “el principal problema es la soledad. Venir acá y conversar es muy importante. En mi casa me estreso cuando paso solo”, relata.



Desafíos del envejecimiento



El proceso de envejecimiento que tomó 200 años en Europa ocurrió en Chile, al igual que en otros países latinoamericanos en los últimos 50.



El país sudamericano y andino de 18,4 millones de habitantes tiene la expectativa de vida más alta entre los países latinoamericanos, con 81,4 años.



“Esa expectativa está por sobre Estados Unidos que tiene un gasto en salud mucho mayor. El envejecimiento es un desafío país a todo nivel” dijo a IPS el médico Gerardo Fasce, anterior presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile.



En el país solo 50% de quienes tienen más de 80 años son autovalentes, vale decir, que pueden realizar su vida diaria sin ayuda de terceros.



Fasce resaltó a IPS que además el envejecimiento chileno es súper heterogéneo. “Es un tema de salud, soledad, malas pensiones”, aseveró para añadir que la pobreza se analiza hoy con perspectiva multidimensional.



“La pobreza se mide por acceso a servicios, buena educación, soporte social. Bienestar no es solamente cubrir necesidades básicas sino tener un delta (un plus) que permita actividades que generen disfrute”, explicó.



Sostuvo que en el caso chileno “hay que mirar con estándares más exigentes, como los países con más desarrollo. Chile es parte de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) y ahí vemos mejoras bien significativas”.



“Tiene que haber especialistas para los (envejecidos) más vulnerables. Pero son muchas las personas mayores y por eso necesitamos profesionales de la salud que tengan una formación potente en geriatría”: Gerardo Fasce.



En Chile el envejecimiento es resultado de políticas implementadas desde el siglo pasado que incluyeron drástica baja de la mortalidad materno-infantil y de enfermedades infecto contagiosas y aumento de la red de agua potable y de la vacunación.



Cecchini, el director del Celade, plantea que en toda la región latinoamericana se da lo que denomina “envejecimiento del envejecimiento”, apuntando que dentro de los adultos mayores, el grupo que más crece son los mayores de 80 años.



“En ese grupo es mucho mayor el riesgo de discapacidad y dependencia funcional que es la incapacidad de vivir solo y ser independiente”, aseveró el especialista en población de origen italiano.



“Hoy en la región un 2% de la población tiene 80 años y más, pero el 2050 sería el 5 %. En términos cuantitativos implicará pasar de 12 a 37 millones de personas”, advirtió.



Fasce apunta otra desigualdad citando estudios que comprobaron que en los municipios chilenos de mayores ingresos el envejecimiento es similar a los países nórdicos, mientras en los más pobres de Santiago eran homologables a países africanos.



“El envejecimiento en la población de municipios pobres es de mayor precariedad, dependencia y poco soporte respecto a los más acomodados donde se envejece mejor’’, explicó.



Para el especialista chileno el alargamiento de la vida debería ser motivo de alegría.



“Pero la vejez es de muy mala calidad cuando está llena de morbilidad, con pérdida de independencia y se es una carga significativa para su red. Esa vejez de muy mala calidad también hace que las tasas de suicidios en personas mayores sean más altas proporcionalmente que en otras poblaciones”, detalló.



El especialista urgió la aprobación en el parlamento de una ley de envejecimiento digno y otra de cuidados.



Insiste que los cuidados deben ser trabajo de equipo y propone dar posibilidades a los cuidadores para espacios de respiro y que no asuman un gasto asociado.



“Hay que ver cómo el Estado es parte en ese equilibrio. Hoy el rol de cuidador está entregado a la familia sin real apoyo de la sociedad”, sostuvo.



Según Fasce, no es una solución tener más geriatras sino “geriatrizar” la formación de los profesionales de la salud. Esta formación debe ser obligatoria para todos ellos.



“Tiene que haber especialistas para los (envejecidos) más vulnerables. Pero son muchas las personas mayores y por eso necesitamos profesionales de la salud que tengan una formación potente en geriatría”, explicó.



Fasce subrayó la importancia de prevenir y planteó que debería exigirse la actividad física en todos los trabajos.



Nuevos enfoques para la región



Cecchini, el responsable demográfico de la Cepal, pidió evitar miradas catastrofistas y celebrar que en la región se viva más, porque es resultado del desarrollo.



Admitió sí que “una sociedad joven tiene problemas distintos a una sociedad más envejecida. El primer desafío es planificar porque la estructura demográfica es lo que es, estamos envejeciendo y las proyecciones son bastante precisas”.



Agregó que “al centro del debate está el tema de las pensiones y su sostenibilidad financiera para ver cómo las personas mayores pueden tener una vida digna”.



Otros desafíos son transformar y enfocar los sistemas de salud y un tercero construir un sistema de cuidados.



“No hemos resuelto el tema del cuidado de los niños y la educación pre escolar donde la mujer no tiene apoyo para cuidarlos si va a trabajar. Y se suma la necesidad de apoyar a los mayores, sobretodo los que tienen dependencia funcional”, advirtió.



Cecchini recuerda que en el pasado se daba por sentado que el cuidado lo haría la familia y posiblemente mujeres. “Pero las familias son siempre más chicas y las mujeres están más presentes en el mercado laboral”, subrayó.



Ante la realidad del envejecimiento, el director de Celade llamó a considerar el aporte positivo de la migración.



“Hay sectores económicos donde es muy importante el aporte de migrantes que ayudan a sostener la economía. Más allá del debate y los miedos, hay que reconocer su aporte y considerar que vienen a trabajar´”, aseveró.