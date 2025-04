Trump arremete contra China y anuncia aranceles de hasta 245%

Guerra de aranceles entre China y EEUU Credito: Agencias

16 de abril de 2025.- Las importaciones chinas a EEUU podrían enfrentar aranceles de hasta el 245 %, según refiere un documento de la Casa Blanca.



“China ahora enfrenta un arancel de hasta el 245% sobre las importaciones a Estados Unidos como resultado de sus represalias”, indica la hoja informativa. Sin embargo, el documento no especifica cuándo entrará en vigor el aumento.



Según Trump, las medidas forman parte de un esfuerzo para equilibrar el déficit comercial de Estados Unidos con sus socios comerciales.



La advertencia surge en medio de una creciente disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha citado las represalias de Beijing a los gravámenes anteriores como la razón del último aumento potencial, destaca RT.



Cabe destacar que como consecuencia del impacto de la guerra arancelaria en los mercados financieros, la administración estadounidense suspendió los aranceles más altos para la mayoría de los países para permitir las negociaciones comerciales, excepto China.



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el martes que Trump estaba abierto a llegar a un acuerdo comercial con la nación asiática, pero que Beijing debería dar el primer paso.



China insta a EEUU a dejar de amenazar



Por su parte, China ha instado a Estados Unidos a «dejar de amenazar y chantajear» si desea resolver la creciente disputa comercial entre ambos países mediante el diálogo. Pekín ha insistido en que seguirá protegiendo sus intereses ante la presión estadounidense.



Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema a través del diálogo y la negociación, debería abandonar la presión extrema, dejar de amenazar y chantajear», dijo el miércoles a los periodistas el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.



El diplomático reiteró que la guerra arancelaria fue iniciada por Estados Unidos y afirmó que la respuesta de China tuvo como objetivo salvaguardar sus derechos e intereses legítimos.



Las represalias de Pekín han incluido un aumento del 125 % en todas las importaciones estadounidenses y la suspensión de los envíos globales de tierras raras e imanes utilizados en las industrias tecnológica y militar.



China ha manifestado estar abierta al diálogo el cual deberá basarse en el respeto mutuo. Trump por su parte, estima que los “orgullosos” chinos quieren llegar a un acuerdo, pero “simplemente no saben cómo hacerlo”.



Guerra arancelaria



Washington ha impuesto varias subidas importantes de aranceles a China en los últimos dos meses, incrementando los derechos desde un 20% inicial.



También suspendió las exportaciones de algunos minerales raros e imanes, un componente esencial para el sector automotriz y aeroespacial, así como para empresas de semiconductores y contratistas militares, no solo de EEUU sino de todo el mundo.



En la actualidad, los aranceles de China a los productos de EEUU son del 125%, y los de EEUU a China, del 145%.