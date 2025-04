Fox News: Trump aumenta en un 104 % los aranceles a China

8 de abril de 2025.- Los aranceles adicionales del 50 % para China prometidos la jornada anterior por el presidente de EE.UU., Donald Trump, han sido introducidos este martes, informa Fox News. Ahora, el monto total asciende al 104 %.



El 7 de abril, el mandatario anunció que aplicaría la medida si el gigante asiático no quitaba sus tarifas del 34 %. "Si China no retira su aumento del 34 % por encima de sus abusos comerciales a largo plazo para mañana, 8 de abril de 2025, EE.UU. impondrá aranceles adicionales a China del 50 % a partir del 9 de abril. ¡Además, se terminarán todas las conversaciones con China sobre las reuniones que nos han solicitado!", afirmó.



El pasado miércoles, Trump anunció aranceles recíprocos globales, y las tasas al gigante asiático aumentaron al 54 %, debido a un arancel ya existente del 20 %. En respuesta, el Gobierno chino declaró que impondría, a partir del 9 de abril, tasas adicionales del 34 % a todas las importaciones desde EE.UU.



El presidente de EE.UU. condenó que ignoraran su "advertencia de no tomar represalias" y expresó que en su país no hay inflación, mientras que los mercados de China se están "desplomando".



China impuso aranceles del 34 % a Estados Unidos después de que Trump desatara el 2 de abril una guerra comercial con el resto del mundo al anunciar aranceles mínimos del 10 % y aranceles adicionales en algunos casos, que para el gigante asiático ascienden al 34 %.

