Papa Francisco aparece ante los fieles en la plaza de San Pedro

Papa Francisco

6 de abril de 2025.- El papa Francisco llegó en silla de ruedas este domingo por sorpresa a la plaza de San Pedro del Vaticano al final de la misa especial por el Jubileo de los enfermos y el mundo sanitario.



Esta es la primera aparición pública del sumo pontífice desde que abandonó hace 15 días el policlínico Agostino Gemelli en Roma, Italia, luego de haber estado hospitalizado durante más de un mes por sus problemas respiratorios.



El Papa levantó las manos para saludar a los feligreses mientras era llevado ante el altar de la plaza, donde expresó «feliz domingo a todos, muchas gracias».



Por su parte, la oficina de prensa del Vaticano indicó que previamente el sumo pontífice recibió el Sacramento de la Reconciliación en la Basílica de San Pedro, se recogió en oración y atravesó la Puerta Santa, reseñó Vatican News.

Mensaje del Papa



En la misa, que fue presidida por el arzobispo Rino Fisichella, se leyó un mensaje escrito por Francisco en el cual dedicó palabras de agradecimiento y de apoyo a los trabajadores sanitarios.



«Queridos hermanos y hermanas enfermos, en este momento de mi vida comparto mucho con ustedes: la experiencia de la enfermedad, de sentirnos débiles, de depender de los demás para muchas cosas, de tener necesidad de apoyo. No es siempre fácil, pero es una escuela en la que aprendemos cada día a amar y a dejarnos amar», dijo.



En el texto, agregó que como en su hospitalización, también ahora en su convalecencia «siento el ‘dedo de Dios’ y experimento su caricia solícita. En el día del Jubileo de los enfermos y del mundo sanitario, pido al señor que este toque de su amor llegue a los que sufren y anime a los que cuidan de ellos. Y rezo por los médicos, enfermeros y personal sanitario, a los que no siempre se ayuda a trabajar en condiciones adecuadas y a veces son incluso víctimas de agresiones».



Además, destacó que su misión no es fácil, por lo que debe ser apoyada y respetada. «Espero que se inviertan los recursos necesarios en tratamientos e investigación, para que los sistemas sanitarios sean inclusivos y estén atentos a los más frágiles y a los más pobres», añadió, citado por medios internacionales.