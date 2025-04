Alerta en personal de la ONU: titulares de visas de EEUU afrontan amenazas y deportaciones

Un empleado de las Naciones Unidas ingresa a su sede de la Secretaría General en Nueva York

2 de abril de 2025.- Las reglas básicas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump son peligrosamente claras y devastadoras y han pasado a preocupar al personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.



Si eres un manifestante propalestino que denuncia las atrocidades israelíes en Gaza, o eres partidario de la «organización terrorista» Hamás o eres descrito como antisemita que incurre en crímenes de odio, puedes ser procesado.



Estados Unidos proyecta cancelar más de 300 visados y ha amenazado con deportar a los estudiantes que participaron en manifestaciones propalestinas dentro y fuera de los campus universitarios. Incluso ha ha advertido que revocará las tarjetas de quienes tienen residencia permanente.



The New York Times citó el 31 de marzo a Stephen Walt, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Harvard, quien dijo que la administración Trump está siguiendo un libro familiar de jugadas de cualquier gobierno de un hombre fuerte.



«Primero los jueces, luego las universidades, luego la prensa, luego los abogados: no hay reglas que Trump no esté dispuesto a romper», planteó.



Entonces, ¿están las Naciones Unidas muy lejos? ¿Y están en peligro los privilegios y la protección que se otorgan a los diplomáticos y al personal de la Organización de las Naciones Unidas en el acuerdo de 1947 entre la ONU y Estados Unidos sobre la sede?



En todo caso, las nuevas reglas básicas con el retorno de Trump a la Casa Blanca, en enero, han llevado a la ONU a enviar un memorando al personal advirtiéndoles sobre sus actividades fuera de las instalaciones del organismo mundial.



El memorando, publicado en marzo, dice: «Debemos ser conscientes en todo momento de nuestros derechos y deberes como funcionarios internacionales, que nos exigen actuar de forma independiente e imparcial».



«Por favor, tómense un momento para familiarizarse con las políticas sobre el estatuto, los derechos y deberes básicos de los miembros del personal de las Naciones Unidas; las actividades externas; y las directrices para el uso personal de las redes sociales», añade.



En consecuencia, «debemos enmarcar cualquier comunicación pública, incluso a través del uso personal de las redes sociales, de manera que sea coherente con la posición de la Organización y las declaraciones del secretario general».



Palitha Kohona, exjefe de la Sección de Tratados de la ONU, afirmó a IPS: «Para empezar, el personal de la ONU debe cumplir con sus obligaciones legales y morales de actuar de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, incluso al hacer declaraciones».



Señaló que en este contexto no hay lugar para expresar prejuicios personales. «Su responsabilidad es garantizar que se cumplan los requisitos establecidos en la Carta en todas sus acciones», dijo.



«Si las autoridades anfitrionas se ofenden porque un miembro del personal de la ONU cumple con sus responsabilidades de acuerdo con la Carta, entonces tenemos un problema», aseguró Kohona.



Cabría esperar que el Estado anfitrión, que siempre cita el capítulo y el versículo de la ley para justificar sus acciones, también actuara dentro de los perímetros establecidos por los tratados y otras normas legales.



«Pero también es un hecho que vivimos en tiempos difíciles», reconoció Kohona, también ex representante permanente de Sri Lanka ante las Naciones Unidas y, más recientemente, embajador en China.



Un segundo memorando de la ONU para el personal es igualmente cauteloso en su advertencia.



Titulado «Prueba de identidad en caso de ser detenido por las autoridades en Nueva York», el documento detalla: «Nos gustaría recordar a todos los miembros del personal y a sus familias la importancia de llevar consigo una forma de identificación en todo momento».



«Esto puede incluir su tarjeta de identificación de las Naciones Unidas (pase de las Naciones Unidas) o una copia de su pasaporte nacional con visado G-4 (copia en papel o copia digital en su teléfono)», añade.



Precisa que «aunque la probabilidad de que se dé una situación en la que deba presentar dichos documentos para confirmar su identidad o empleo sigue siendo baja, queremos asegurarnos de que todo el mundo esté preparado».



Y añade: «En caso de que sea detenido y necesite ayuda inmediata a este respecto, póngase en contacto con el Centro de Control del Servicio de Seguridad y Protección de la ONU en el (212) 963-6666 (disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana)».



Cuando se le preguntó si había amenazas para los diplomáticos o el personal, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo a los periodistas: «No creo, no hay indicios de que se esté atacando al personal de la ONU o al personal diplomático. Creo que algunos colegas probablemente estaban un poco nerviosos. Y creo que es un consejo básico».



Recordó a continuación que «si no eres ciudadano de un país y estás en ese país, lleva algún documento de identidad para demostrar tu condición. Y eso fue lo que se aconsejó a nuestros colegas».



Sobre la revocación de 300 visados, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a los periodistas la última semana de marzo: «No, no, no, chicos, vosotros preguntasteis, la pregunta era si había 300. Sé que se ha citado ese número. Dije que podría ser más porque los estamos haciendo todos los días, principalmente visados de estudiante y algunos visados de visitante».



«En realidad, no sé si se trata principalmente de visados de estudiante. Es una combinación de visados. Son visitantes del país. Si realizan actividades contrarias a nuestros intereses extranjeros, a nuestra política exterior, revocaremos el visado», advirtió.



¿Están todos relacionados con protestas a favor de Palestina?



A esa pregunta, Rubio respondió que «estoy intentando recordar, ahora hay muchos, porque he revisado todos y cada uno de ellos. Creo que puede haber algunos que no lo son, que están relacionados con otros grupos que sí lo son, de personas, que también hemos identificado, pero esto en realidad es, debería ser revocado automáticamente».



«También hemos identificado a personas que tienen cargos penales e incluso mientras están en el país, y todavía tienen visados activos. Algunos no tienen relación con ninguna protesta y solo tienen que ver con una posible actividad delictiva», añadió.



Mientras tanto, en un memorando dirigido al personal, Narda Cupidore, presidenta del Sindicato del Personal de las Naciones Unidas (Unsu, en inglés), dijo que su organización reconoce que estos son tiempos increíblemente difíciles, con ansiedad e incertidumbre debido a la situación financiera actual de la organización.



La situación mundial no hace más que aumentar este estrés, y la falta de información coherente y oportuna es frustrante, argumentó, especialmente con la frecuente cobertura mediática negativa. Es importante, pidió, ser exigentes con la información recibida y tener en cuenta su fuente y la exactitud de su contenido.



Pero acotó que las redes sociales, como fuente de información sobre las Naciones Unidas, a menudo crean un miedo innecesario.



«Aprovecho esta oportunidad para recordarles a todos que deben velar por su seguridad personal y estar atentos a su entorno, permanecer siempre vigilantes y alerta. Ponga en práctica el buen juicio cuando se relacione con las fuerzas del orden locales en el país anfitrión, utilizando la cortesía y el respeto como principio general», dijo Cupidore.



Como funcionarios internacionales y ciudadanos extranjeros, señaló, «somos huéspedes en el país anfitrión y se espera que cumplamos con las leyes locales».



«Si experimenta o se encuentra con algún problema (durante el viaje o en cualquier otro momento), informe de estos incidentes a su respectiva Oficina Ejecutiva y copie al Sindicato del Personal y al Representante del Personal en su informe», concluyó.