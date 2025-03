Papa Francisco sigue mejorando y suspenden ventilación mecánica

Papa Francisco

19 de marzo de 2025.- «Se confirma que las condiciones clínicas del Santo Padre están mejorando», se indica en el último parte médico, en el que se señala además que el papa «suspendió la ventilación mecánica no invasiva y también redujo la necesidad de oxigenoterapia de alto flujo», con cánulas nasales.



Asimismo «continúan los avances en la fisioterapia motora y respiratoria», indica el comunicado.



En su comunicado, el Vaticano reveló que Francisco, de 88 años y que está ingresado desde el 14 de febrero en el Gemelli, concelebró la misa esta mañana, en la festividad de San José, en la que se celebra el Día del Padre en numerosos países.



Este martes, fuentes vaticanas habían revelado que Francisco, de 88 años y con problemas respiratorios crónicos, consiguió dormir la noche previa en el hospital sin recurrir a la ventilación mecánica no invasiva, es decir, sin la máscara de oxígeno.



Se trata de una «buen paso» que debe ser interpretado con «prudencia», porque sus médicos insisten en que sus condiciones clínicas siguen siendo «complejas dentro de la estabilidad», añadieron.



Francisco está ingresado a causa de una neumonía bilateral y, tras pasar por cuatro crisis difíciles durante su hospitalización, en las últimas semanas ha experimentado una lenta y gradual mejoría y ya no corre «peligro inminente».



Ante la «estabilidad» del papa, los médicos del Gemelli han decidido informar después de varios días, cuando puedan dar más detalles, y el anterior parte médico se remontaba al pasado sábado, cuando se indicó que «las condiciones clínicas del Santo Padre se mantienen estables, confirmando la evolución destacada en la última semana».



Añadió que aunque Francisco «aún requiere tratamiento médico hospitalario, fisioterapia motora y respiratoria», «muestra mejoras adicionales y graduales».