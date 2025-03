Colombia: Indepaz reportó nueva lideresa social asesinada que pertenecía al sindicato del Magisterio

Dirigente sindical Leidy Hoyos asesinada en Colombia

17 de marzo de 2025.- Una docente y su esposo fueron asesinados en el sector Pan de Azúcar, municipio de Mercaderes, sur del Cauca, a pocos metros de la vía Panamericana. Su pequeña hija, de seis años, fue testigo de todo.



Los hechos ocurrieron cuando la pareja se dirigía a su vivienda, ubicada en el corregimiento de Remolino Panamericano.



Las víctimas fueron identificadas como la docente Leidy Hoyos y su esposo, José Miguel Samboní.



Se conoció que la profesora laboraba en la Escuela de la vereda Las Planadas, ubicada en la zona rural del municipio de El Rosario, departamento de Nariño. También hacía parte del sindicato del magisterio docente (Simana).



“La versión que tenemos es que fueron abordados por delincuentes que acabaron con sus vidas y al parecer hurtaron la motocicleta en la que se transportaban, es la información que tenemos ahora de este caso”, agregaron sobre este crimen que enluta a las comunidades de Sucre y El Rosario, pues ambos eran reconocidos como comerciantes en ambas poblaciones.



El ataque armado ocurrió delante de la hija de pareja, quien resultó ilesa.



“A ellos les tocó salir corriendo de Sucre, Cauca, tras ser amenazados por el Eln. Ellos tenían en este municipio una papelería que dejaron prácticamente botada por escapar de esta parte del departamento luego de una serie de intimidaciones y radicarse en la parte de Nariño, donde ella ya empezó como profesora en esa escuela y él trabajaba como peluquero”, denunció un líder social de Sucre que también tuvo que huir de ese municipio por la violencia que ejercen los ‘elenos’.



Autoridades del municipio de El Rosario, en Nariño, lamentaron lo ocurrido y enviaron un mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas.



“Nuestro municipio y la comunidad educativa se encuentran de luto por el sensible fallecimiento de la docente Lady Hoyos, quien prestaba sus servicios en nuestro municipio, y su esposo José Miguel Samboni”, manifestaron desde la personería de esta población nariñense.



“Este hecho nos duele e indigna, porque la seguridad de quienes transforman vidas desde las aulas no puede seguir siendo vulnerada. La educación debe ser un camino de esperanza, no de riesgo”, expresó, por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.



Van 10 líderes asesinados en Cauca



Leidy Hoyos, además de docente, era una reconocida líder de su comunidad.



Por su parte, la Defensoría del Pueblo ya había emitido la Alerta Temprana 019/23 para líderes y defensores de Derechos Humanos, en la que señala el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual y colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país.



“La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, se dijo desde El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).



La organización indicó que con el asesinato de Hoyos, ya son 39 los líderes asesinados en lo que va corrido del año en el país. En Cauca, van 10.



Algunos de los grupos que hacen presencia en ese municipio son el Eln, el frente ‘Carlos Patiño’ y bandas de carácter local.



Con este caso ya son tres mujeres asesinadas durante el transcurso de la semana en el Cauca. Los otros hechos ocurrieron en Popayán y Puerto Tejada. Las otras víctimas son Martha Patricia Sánchez, de 41 años, y una niña de tan solo 12.