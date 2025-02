El ELN y las FARC se enfrentan en El Arauca frontera con Venezuela

Credito: Web

23 de febrero de 2025.- La situación de orden público en Arauca, un departamento colombiano en la frontera con Venezuela, se ha deteriorado significativamente debido a los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según alertó la Defensoría del Pueblo.



Hasta la madrugada del 21 de febrero, se reportaron combates en la vereda (aldea) Alto Cravo, en el municipio de Tame, donde se enfrentaron miembros de la disidencia conocida como 'Iván Mordisco' y el ELN. Esta situación ha llevado al confinamiento de los habitantes de 11 veredas de Tame y ha generado múltiples violaciones a los derechos humanos de los pobladores afectados.



La Defensoría del Pueblo informó que se han documentado cinco casos de civiles desaparecidos hasta la fecha, así como el desplazamiento forzado, aunque no declarado oficialmente, de más de 100 personas de las veredas El Progreso y Normandía, en el municipio de Puerto Rondón. A esto se suman el establecimiento de 14 familias en un asentamiento informal en el casco urbano de Puerto Rondón, quienes enfrentan serias limitaciones en el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales.



De igual manera, se reportan ocho homicidios y el secuestro y desaparición de ocho civiles en lo que va de 2025 en la región de Arauca, lo que resalta la gravedad de la crisis humanitaria actual.



Frente a esta alarmante situación, la Defensoría solicitó con carácter urgente la apertura de canales de diálogo para establecer un cese prolongado de hostilidades que permita restaurar la paz en Arauca. Además, hizo un llamado a la disidencia de las FARC y al ELN para que respeten a la población civil y cumplan con los mínimos humanitarios establecidos por el derecho internacional humanitario (DIH).



El organismo reiteró la importancia de proteger a la población civil, en particular a niños, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, campesinos y líderes sociales involucrados en la defensa de los derechos humanos.



En el contexto nacional, la Defensoría destacó que Colombia cuenta actualmente con once focos de emergencia humanitaria activos debido a los conflictos entre grupos armados ilegales. Estas emergencias afectan especialmente a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niños y jóvenes.



Entre los grupos armados que alimentan esta violencia se encuentran el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y bandas urbanas como los Shottas y los Espartanos, cuya presencia es notable en áreas como Buenaventura, el principal puerto de Colombia en el Pacífico.



La Defensoría también señaló la grave situación en la región del Catatumbo, que deja actualmente a casi 85,000 personas afectadas, principalmente desplazadas y confinadas, lo que se convierte en la peor crisis humanitaria del país en el último mes.