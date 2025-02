Atilio Borón: Criptoestafa de Milei perjudicó a casi 45 mil personas en el mundo

Atilio Borón Credito: Web

22 de febrero de 2025.- El sociólogo, político y escritor argentino, Atilio Borón, expresó durante el programa A Pulso transmitido por Venezolana de Televisión, que la criptoestafa del presidente de Argentina Javier Milei, perjudicó aproximadamente a 45 mil personas de todo el mundo.



El sociólogo manifestó que “el pueblo argentino está profundamente conmocionado con todo esto, aunque no es una sorpresa que un personaje como él, haya incurrido en un acto delictivo como ese (…) estamos viendo de qué manera se pone en marcha los mecanismos institucionales para iniciar un juicio político o una demanda ante los tribunales, pero esas instituciones funcionan muy lentamente y además Milei ha logrado corromper a la clase política de Argentina”.



Indicó que la clase dominante consiguió en Milei un “fantoche” un personaje que sale en el mundo de las redes sociales como un influencer, hace grandes escándalos para llamar la atención. Afirmó que Milei hace lo que siempre quiso hacer la derecha Argentina, “que es desmontar el complejo aparato social y los derechos sociales que la Argentina vino construyendo hace 100 años”.



Asimismo, al ser consultado sobre si Javier Milei sabía que los inversores iban a perder su dinero, Borón indicó “absolutamente esto es un esquema que no es producto de la casualidad, fíjate que sí sabía muy bien, el habló con algunas personas que montaron todo esto en la web, utilizaron la plataforma solo para captar ingenuos, gente identificada con Milei, aposto a esa moneda que Milei promocionó”.



Además añadió, que si se difunde algo en las redes va tener un efecto, y que el efecto de la criptolibra fue fulminante a los pocos segundos de que Javier Milei posteó en su cuenta de red X, “al poco tiempo empezó el efecto manada, mucha gente empezó a comprar esa acción, esa criptomoneda que al principio tenía un valor de 0,0001 dólar, y rápidamente subió y llegó a estar cerca de 900 dólares”.



El también político argentino, expresó “estos estafadores armaron ese esquema, Milei mantuvo su posteo un poco más de cinco horas, con lo cual alimentó la corrida hacia esa moneda y en un momento determinado los operadores de esa moneda operaron con la complicidad de la estafa».



De acuerdo con Borón, con la criptoestafa afectaron a personas de Argentina, Chile, Estados Unidos, Europa, entre otros países, personas que compraron la moneda a un precio alrededor de 400 dólares y valía un centavo de dólar, es por ello, que hay una investigación en curso.



“La justicia argentina va actuar con toda la lentitud del caso y lo mismo el congreso. La cámara de senadores rechazó crear una comisión investigadora, que se encargaría de investigar al presidente argentino y su hermana, Karina Milei” indicó.



Borón resaltó además que Javier Milei es muy influenciado por su hermana, a la cual llama “Jefe”, asiste a todos lados con ella y todo lo consulta con su hermana Karina Milei.



Asimismo, indicó que en Estados Unidos se le va poner la cosa difícil al presidente argentino, “estafó a inversionistas estadounidenses y ellos allá tienen un sistema judicial que se mueve rápidamente y pronto determinarán quienes son los responsables” expresó Borón.



“Él no puede decir que esto es una ruleta, él va tener grandes problemas, primero se produce un daño tremendo a la imagen del país y creo que después de esto van argentina va entrar a la lista gris por falta de controles y va costar conseguir inversionistas” dijo.



Atilio Borón afirmó que Milei es un personaje muy arrogante y soberbio, además de ser una persona que padece un desequilibrio emocional y personal muy fuerte, que utiliza los insultos a cada hora del día.

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)