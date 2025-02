Trump firma decreto que prohíbe a mujeres transgénero participar en deportes femeninos

Trump, acompañado por atletas femeninas, firma el decreto "Manteniendo a los hombres fuera de los deportes femeninos" en el Salón Este de la Casa Blanca, el miércoles, en Washington Credito: Getty Images

06-02-25.-El presidente Donald Trump firmó un decreto este miércoles para cumplir con un tema político central de su campaña de 2024: prohibir que las mujeres transgénero compitan en deportes femeninos.



Trump firmó un decreto titulado “Manteniendo a los hombres fuera de los deportes femeninos”, en una ceremonia de firma por la tarde en el Salón Este, rodeado de docenas de mujeres, incluidas algunas niñas en uniformes deportivos.



“Con este decreto, la guerra contra el deporte femenino ha terminado”, dijo el presidente.



El decreto tiene dos enfoques, que se basan en el cumplimiento del Título IX, que prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas o actividades educativas que reciben financiamiento del Gobierno, así como en el compromiso federal con el sector privado.



La última medida de Trump llega después de que su Gobierno atacara los derechos de las personas transgénero a través de decretos, algunos de los cuales ya enfrentan cuestionamientos legales.



Antes de la firma, un funcionario de la Casa Blanca dijo que el nuevo decreto tomará la posición opuesta sobre el Título IX en comparación con el Gobierno de Biden, que estableció una regla por la cual las escuelas violan el Título IX cuando prohíben la participación de estudiantes transgénero en equipos deportivos.



La posición del Gobierno de Trump sobre el Título IX, dijo el funcionario, es “si vas a tener deporte femenino, si vas a proporcionar oportunidades para las mujeres, entonces tienen que ser oportunidades igualmente seguras, igualmente justas e igualmente privadas, y eso significa que vas a preservar el deporte femenino para las mujeres”.



Algunos críticos de los deportistas transgénero afirman que tienen una ventaja en los deportes, pero eso no es lo que muestra la investigación.



Si bien la investigación es limitada y continua, una actualización de 2017 en la revista Sports Medicine, revisada por los pares, encontró que “ninguna investigación directa o consistente” muestra que las personas transgénero tienen una ventaja atlética.



Una revisión más reciente, en octubre de 2023, concluyó que las diferencias de sexo se desarrollan tras la pubertad, pero muchas son “reducidas, si no borradas, con el tiempo por la terapia hormonal afirmativa de género”. Los atributos físicos que podrían favorecer a las chicas transgénero, como la altura o la longitud de las extremidades, por ejemplo, parecen ser “menos maleables”, dijo el estudio, y también señaló que no hay esfuerzos por restringir a los atletas cisgénero que son más altos que el promedio o excepcionalmente dotados físicamente.



El funcionario de la Casa Blanca indicó que el Gobierno considerará orientaciones adicionales, regulaciones e interpretaciones del Título IX, y también presionará por investigaciones a escuelas que no se consideren en cumplimiento por parte del Departamento de Educación. Las escuelas que no están en cumplimiento, advirtió más tarde el funcionario, están “poniendo en peligro su financiamiento federal frente al Gobierno de EE.UU.”



Trump aboga por desmantelar el Departamento de Educación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los reporteros que, si esa iniciativa tiene éxito, el Gobierno “considerará maniobras adicionales para garantizar que estas políticas muy importantes se puedan implementar”.



El Gobierno de Trump también cree que tiene un “rol que desempeñar” con los organismos deportivos, dijo el funcionario, y planea llevar a organizaciones deportivas a la Casa Blanca para “escuchar las historias de las atletas y sus padres”.



Además, Trump “espera que el Comité Olímpico y la NCAA ya no permitan que los hombres compitan en deportes femeninos”, dijo Leavitt.



Si bien Trump no tiene autoridad legal sobre el Comité Olímpico Internacional o la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA, por sus siglas en inglés), Leavitt dijo que el decreto “inicia una campaña de presión muy pública sobre estas organizaciones”.



“Él espera que estas organizaciones cumplan con este decreto federal,” dijo Leavitt.



En sus comentarios de este miércoles, Trump dijo que instruyó al secretario de Estado, Marco Rubio, para “dejar claro a los Comités Olímpicos Internacionales… que Estados Unidos rechaza categóricamente la locura transgénero”.



Y hay planes para convocar a los fiscales generales estatales para hacer cumplir “las leyes existentes que protegen los deportes femeninos” a nivel estatal, dijo el funcionario. Se espera que Trump se reúna este miércoles con el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien en 2023 firmó una ley estatal que prohíbe a los atletas transgénero participar en los deportes universitarios de su estado.



Rubio, añadió el funcionario, utilizará organismos como las Naciones Unidas para promover la postura del Gobierno a través de informes sobre cuestiones de género.



El decreto también llama a una revisión de las políticas de visas: “Si vienes al país y afirmas que eres una mujer, pero eres un hombre aquí para competir contra mujeres, vamos a revisar eso por fraude”, dijo el funcionario.



Trump actúa sobre un tema de campaña divisivo

En su primera semana de su segundo mandato, Trump firmó un decreto que impedía a las personas transgénero servir en el Ejército, resucitando una orden que inicialmente implementó en 2017 durante su primer mandato, pero que luego fue revertida por el Gobierno del presidente Joe Biden. El decreto de Trump enfrenta una batalla legal presentada por seis miembros transgénero del servicio y dos personas transgénero que desean alistarse.



Otra orden que firmó Trump busca que las mujeres transgénero detenidas en instalaciones federales fueran alojadas en instalaciones para hombres. Tres mujeres transgénero alojadas en instalaciones para mujeres iniciaron una demanda, y un juez federal bloqueó a principios de esta semana esa política que el Gobierno de Trump quería hacer cumplir.



En los últimos meses de la campaña, Trump y sus aliados invirtieron millones en anuncios de televisión en los que atacan a la entonces vicepresidenta Kamala Harris por su apoyo pasado a las personas transgénero, un mensaje difundido en estados clave durante los juegos de la NFL televisados a nivel nacional y en las transmisiones de fútbol universitario.



Durante la campaña, los republicanos gastaron sumas asombrosas en anuncios de televisión sobre el tema, a pesar de que la mayoría de los votantes dijeron que no era un tema prioritario para ellos en las elecciones de 2024.



Trump, por ejemplo, se refirió repetidamente a Imane Khelif, una boxeadora olímpica argelina de la que, sin fundamento, dijo que “transicionó” a la masculinidad.



Incluso antes de lanzar su campaña presidencial de 2024, Trump intensificó su retórica contra la comunidad LGBTQ —específicamente, contra los estadounidenses transgénero— de maneras que en gran medida evitó en el período previo a su victoria de 2016 y durante sus cuatro años en Washington. En una aparición en julio de 2022, Trump expresó su oposición a que las mujeres transgénero participen en deportes femeninos, maravillándose del aplauso que generó e insistiendo en que sus asesores habían abogado en contra de realizar esa declaración.



“Dijeron, ‘No lo hagas’”, señaló Trump. “Y recibe el mayor aplauso. Es una locura”.



Los críticos dicen que Trump busca dar forma a la política en torno a un tema que no existe a gran escala. De los aproximadamente 510.000 atletas que compiten en la NCAA, se sabe que menos de 10 son transgénero, dijo el presidente de la NCAA, Charlie Baker, a un panel del Senado en 2024.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 493 veces.

La fuente original de este documento es:

cnn (https://cnnespanol.cnn.com/2025/02/05/eeuu/trump-decreto-prohibe-mujeres-transgenero-deportes-femeninos-trax)