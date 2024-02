Lula acusa a Israel de "genocidio" y compara su campaña con la de Hitler

Lula Da Silva en la Liga Árabe

18 de febrero de 2024.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a Israel de cometer un "genocidio" contra civiles palestinos en la Franja de Gaza y comparó sus acciones con la campaña de Adolf Hitler para exterminar a los judíos. "Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", declaró Lula a la prensa en Adís Abeba, en Etiopía, donde participa como invitado en la cumbre anual de la Unión Africana".



El mandatario de izquierda de la principal potencia latinoamericana declaró que el conflicto "no es una guerra de soldados contra soldados". "Es una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños", afirmó.



"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos", agregó.



Estas declaraciones son las más contundentes emitidas hasta ahora sobre el conflicto por Lula, que es un importante representante de los países del sur global y que ocupa la presidencia rotatoria del G20.



Lula, de 78 años, afirmó en noviembre que el movimiento islamista palestino Hamás "cometió un acto de terrorismo" durante el ataque del 7 de octubre en Israel, que dejó 1.160 muertos, en su mayoría civiles, según un balance establecido por la AFP en base a datos oficiales israelíes.



Los comandos islamistas también capturaron ese día a 250 personas, de las cuales 130 siguen retenidas en Gaza, incluyendo 30 que habrían muerto, según cifras israelíes.



El presidente brasileño ha criticado duramente la ofensiva israelí en respuesta que ha dejado 28.985 muertos, en su mayoría mujeres y menores, según el Ministerio de Salud de Gaza, un territorio palestino gobernado por Hamás desde 2007.



El mandatario brasileño denunció el jueves desde El Cairo la guerra en Gaza y calificó la ofensiva como un "castigo colectivo".



Además afirmó en Egipto que "el Estado de Israel también está cometiendo varios actos de terrorismo, al no tener en cuenta que ni los niños ni las mujeres están en guerra".