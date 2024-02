(VIDEO) José ‘Pepe’ Mujica: Venezuela tiene un gobierno autoritario. “Llámenlo dictador, llámelo como quiera”

17-02-24.-El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica aseguró este viernes que Venezuela tiene un gobierno autoritario y que esto”va al otro lado”.Te puede interesar: El régimen venezolano concedió libertad condicional a cuatro familiares de la activista detenida Rocío San Miguel“La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo y se ha sentido rodeada. Y tiene un gobierno autoritario que va para otro lado.. Pero aprendí esto: en una plaza asediada, cualquier disidente es un traidor”, dijo a la prensa quien gobernó el país sudamericano en ese período. 2010-2015.A Mujica le preguntaron si hay dictadura, a lo que respondió: “¿Dónde se origina el concepto de dictadura? Fue una decisión de Imperio Romano cuando se quemaron las patatas. Concentraron el poder y se lo dieron a un solo tipo para que mandara. No hay desacuerdo ni nada. Orden cerrado, porque en momentos de peligro no se puede discutir, tiene que haber alguien al mando. Allí se inventó la figura del dictador”.Y agrego: “En Venezuela hay un gobierno autoritario. Llámalo dictador, llámalo como quieras”.Por otra parte, Mujica dijo que el vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodriguez“perdió la cabeza” al decir que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou“Tiene cara de lacayo”.Mujica dijo que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, “perdió la cabeza” cuando dijo que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, “tiene cara de lacayo”. (Prensa Europa)“No es así como se puede hablar de los presidentes de Estados Unidos. No deberías hablar. Incluso por conveniencia y razones diplomáticas. la moto se fue“, señaló.Delcy Rodriguez Este lunes pidió a Lacalle Pou que evite “interferir” en los asuntos del país caribeño y, en cambio, se ocupe de los problemas de su nación.La funcionaria chavista utilizó su cuenta en Hay “una dictadura” en ese país.En 2019, el expresidente uruguayo también se refirió a la crisis venezolana y reconoció que la situación que atraviesa el país caribeño es un “problema de difícil solución”, al tiempo que Consideró que la única salida es la “negociación”.“Con el mundo de la confrontación nos vamos al infierno, simplemente hablando. Y cuando digo carajo, digo que los que se van a joder (sic) son los que están en la zona pobre del mundo”, afirmó.“Cuando dos elefantes pelean, la hierba es pobre y las hormigas son pobres. Nuestra línea tiene que ser la otra; Por eso espero que haya un poco de racionalidad”, añadió.En 2019, el expresidente uruguayo también se refirió a la crisis venezolana y reconoció que la situación que atraviesa el país caribeño es un “problema de difícil solución”.Consultado sobre si cree que hay tiempo para la negociación, Mujica dijo que “Desde el punto de vista humano no hay tanto tiempo porque no se puede someter a un pueblo a sufrir tanto sufrimiento inútilmente”pero hay otros elementos que influyen.“Pensaban que derrocar a Maduro era pan comido, pero Tiene nada más y nada menos que el club, tiene algo que es la estructura militar; Entonces tenemos que buscar esa estructura misma para tener una salida”, aseguró.Por entonces, Mujica dijo que el país caribeño padecía una especie de enfermedad holandesadado que “La riqueza petrolera de Venezuela en el largo plazo terminó constituyendo una especie de veneno para la sociedad venezolana”, “deformando” la economía.El exguerrillero también destacó que ese modelo económico, trazado por el chavismo (gobernante desde 1999), “terminó por destruir” el trabajo nacional, principalmente los sectores relacionados con la actividad agrícola. “En el campo venezolano no hay nadie, no hay una cabeza de ganado, no hay nada”, destacó. Por eso, “cuando ocurre la crisis del precio del petróleo, Venezuela queda descalza porque no tiene producción interna de alimentos y eso no se arregla por arte de magia”, dijo Mújica.*Con información de EFE y RSS