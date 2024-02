Paraguay: estudiantes marchan en repudio a la polémica expulsión de Senadora

En Paraguay estudiantes universitarios protestan expulsión de senadora

16 de febrero de 2024.- Un grupo importante de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) salieron ayer de sus aulas con banderas y carteles para protestar contra los actos autoritarios que acontecen en la política paraguaya. Lamentaron el atropello a la institucionalidad en el Congreso Nacional y exigieron el fortalecimiento de la democracia.



De acuerdo a los organizadores, 200 estudiantes se aglomeraron en modo de protesta frente al campus de la UNA. Cerraron media calzada de la avenida Mariscal López en la ciudad de San Lorenzo.



La manifestación se convocó tras la expulsión de la senadora Kattya González (PEN) del Senado, vía pérdida de investidura. El proceso exprés fue orquestado por los senadores de Honor Colorado, con los votos de colorados aliados, exsenadores liberocartistas del PLRA y senadores cartistas de exCruzada Nacional.



En los cánticos de la protesta, los universitarios se centraron en las limitaciones de fondos de inversión en educación que podrían ser implementados mediante el proyecto de ley “Hambre cero en las escuelas”, que el Poder Ejecutivo pretende despojar los recursos del Fonacide para el almuerzo escolar y centralizarlos en el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Tadeo Rojas, quien es tesorero de la ANR.



Otro cántico aludió a la posible enmienda constitucional, y los escandalosos casos de nepotismo en el Congreso.



Pupitres también fueron instalados por media calzada de la avenida Mcal. López para marcar la medida de fuerza estudiantil. Los carteles de protesta demostraron la indignación juvenil por los hechos autoritarios vistos en los últimos días, que responden solo a un sector político y no a la sociedad.



“Vender la democracia les va a costar caro”, dice universitario



Rosa Ramírez, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNA, dijo que los estudiantes demuestran indignación por la situación de la política paraguaya. “No queremos permitir que se haga un atropello de la democracia, que se respete el Estado de Derecho y por una ley de antinepotismo”, expresó. Nosotros también queremos un país mejor”, refirió.



La dirigente estudiantil lamentó que la lucha de los estudiantes es todos los días porque seguir una carrera universitaria en Paraguay es un privilegio. En ese sentido, exigen que los fondos educativos no sean afectados, así como el arancel cero. “Exigimos que los cargos sean para las personas preparadas y que no haya casos de nepotismo. Hay gente que se sacrifica y merece esos puestos”, manifestó.



La medida de fuerza de los estudiantes de la UNA continuó horas de la noche.



Vigilia en el centro de Asunción



Otro grupo de ciudadanos se congregaron anoche en inmediaciones de la sede del Congreso Nacional para expresar su repudio al atraco a la democracia perpetrada por el cartismo y sus satélites. Organizadores anunciaron que hoy continuarán la protesta e invitan a la ciudadanía a sumarse a la vigilia.