Grecia se convierte en el primer país ortodoxo que legaliza el matrimonio de parejas del mismo sexo

Grecia aprueba el matrimonio igualitario

16 de febrero de 2024.- El Parlamento de Grecia aprobó por un amplio margen un proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario que permite a las personas del mismo sexo casarse por lo civil, informan medios locales.



El proyecto de ley fue respaldado por 176 de los 300 miembros de la cámara, mientras que 76 votaron en contra, otros dos se abstuvieron y 46 no se encontraban presentes.



De esta forma, Grecia se convierte en el primer país cristiano ortodoxo que aprueba un proyecto de ley de este tipo, pese a la oposición de la Iglesia ortodoxa. También es el miembro número 16.º de la UE que legaliza el matrimonio de parejas del mismo sexo y el 37.º a nivel mundial.



El primer ministro del país, Kyriákos Mitsotákis aseguró en sus redes sociales que Grecia se "enorgullece" de la resolución, calificando el hecho de "hito para los derechos humanos", que refleja que la Grecia de hoy es un país "progresista y democrático, apasionadamente comprometido con los valores europeos".



Según AP, los sondeos de opinión sugieren que la mayoría de los griegos apoyan la reforma por un estrecho margen, y que la cuestión no ha desatado divisiones profundas en un país "más preocupado por el elevado coste de vida".



La principal oposición al proyecto provino de la Iglesia ortodoxa de Grecia y de organizaciones conservadoras. El legislador de extrema derecha Vassilis Stigas, miembro del partido Espartanos, calificó la legislación de "enferma" y auguró que su aprobación "abriría las puertas del infierno y de la perversión".



El proyecto de ley también confiere plenos derechos parentales a las parejas del mismo sexo que estén casadas y tengan hijos. Sin embargo, les impide ser padres mediante vientres de alquiler, algo que en Grecia solo está permitido para mujeres que no pueden tener hijos por razones de salud.