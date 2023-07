Guatemala: Marchas y bloqueos contra el intento judicial de frenar el proceso electoral

10 de julio de 2023.- Sin importar la lluvia, cientos de estudiantes universitarios, colectivos y ciudadanos salieron a las calles para exigir que se respete su voto y que se frene con los procesos judiciales que han detenido la oficialización de los resultados electorales.En la manifestación participaron estudiantes, catedráticos y funcionarios de las universidades Landívar, y de San Carlos de Guatemala (Usac), así como organizaciones de la sociedad civil.“Los estudiantes sancarlistas que hemos vivido un fraude. Un fraude a gran escala teniendo a un usurpador como rector a un cobarde que su mayor logro es deshonrar nuestra alma mater. No queremos seguir bajo la dictadura, bajo la impunidad y la injusticia, por eso y más, unámonos como pueblo y digamos un rotundo no a la corrupción y el fraude. Nuestro presente y el futuro de la nación depende de ello”, señaló una de las estudiantes que participó en la marcha.La marcha inició en el Museo de la Usac (Musac), realizó una parada en el Pasaje Rubio y otro en la Plaza de la Constitución, para culminar en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) donde lanzaron consignas como “Nuestra decisión se respeta” y “Mi voto, mi decisión”.También acudieron ciudadanos no organizados que exigen que se respete su decisión en las urnas, argumentando: “Mi voto cuenta”, “No me roben mi decisión”.