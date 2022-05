(VIDEO) Gustavo Petro: Alex Saab "es colombiano y uribista"

17-05-22.-El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, aseguró este domingo que el empresario colombiano Álex Saab “es uribista”, a pesar de que es reivindicado por el gobierno de Nicolás Maduro como un “diplomático venezolano”.Durante una entrevista con el diario El Tiempo, Petro fue consultado sobre si estaría de acuerdo con que se libere a Saab, como exige el gobierno de Maduro para reactivar la negociación con la oposición.“Eso es un asunto de ellos. Álex Saab es colombiano y uribista”, respondió Petro, quien además afirmó que el barranquillero fue quien entregó el video revelado por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en 2018, en el que se observaba a Petro recibiendo unas bolsas con fajos de billetes.“Ese video llegó a manos de unos socios de Saab -que sé quién, pero me reservo-, y Saab ya lo tenía en su poder (…) La fuente de información de ese video es Saab, que es uribista”, sostuvo Petro, al destacar que el abogado de Álex Saab era Abelardo De La Espriella, quien también defendió al expresidente Álvaro Uribe.“Cómo ese Saab, que el gobierno venezolano lo pone como un héroe revolucionario, no sé qué diablos es lo que están haciendo alrededor de él, lo ponen como condición de un diálogo, y para mí Saab no es más que un empresario astuto, pero uribista”, insistió el candidato presidencial colombiano, quien admitió que el barranquillero se aprovechó del hambre de los venezolanos.Sin embargo, personajes cercanos a Petro, como su cuñado Gutiérrez Robayo y la senadora Piedad Córdoba, han aparecido vinculados en las investigaciones contra Álex Saab.Álex Saab de 50 años, actualmente permanece detenido en Estados Unidos donde está siendo juzgado por conspiración para presuntamente lavar dinero.