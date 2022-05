EEUU: Más de 55.000 trabajadores sociales de Los Ángeles votaron ir a la huelga

Más de 55,000 trabajadores sociales que trabajan en programas públicos de cuidado miembros del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU por sus siglas en inglés) de Los Ángeles, Local 721, votaron a favor de la huelga, y el 98 % votó “Si”. Esto se produce inmediatamente después de tensas negociaciones con la Junta de Supervisores del condado, que insiste en que los aumentos muy por debajo de la inflación y una fuerza laboral extremadamente escasa son aceptables para los servicios públicos de algunas de las áreas más desatendidas de Los Ángeles. Pero la autorización de huelga es solo el comienzo: los trabajadores deben aumentar sus demandas y continuar usando su poder para proteger su trabajo si la Junta de Supervisores no les da lo que se necesita para mantener segura a la gente del condado de Los Ángeles.

La membresía de SEIU Local 721 está compuesta por trabajadores de la salud mental, proveedores de servicios sociales y enfermeras, algunos de los trabajadores que han sido más explotados y que han visto los peores efectos de la pandemia de covid-19, que exacerbó las condiciones ya deshumanizantes causadas por capitalismo. Sin embargo, a pesar de las declaraciones de agradecimiento de los gobiernos municipales del área de Los Ángeles, la oferta del condado fue un magro aumento y ni siquiera una promesa de dotación de personal adecuada o el fin de la subcontratación.

Se han llevado a cabo negociaciones tensas con la cúpula del SEIU pidiendo un voto de huelga, que fue aprobado. Si bien Los Ángeles originalmente ofreció aumentos del 2 %, incluso la amenaza de una huelga ha aumentado esta demanda al 3,5 %. A pesar del éxito de la votación de hoy, queda por ver si los miembros del sindicato realmente irán a la huelga. No obstante, este es el primer paso para cerrar el sector de servicios públicos del condado hasta que se cumplan las demandas de poner fin a lo que en realidad son salarios más bajos, continua falta de personal y la subcontratación rutinaria de trabajos previamente sindicalizados a contratistas privados.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles ya aprobó una resolución para "evitar la interrupción de los servicios críticos en caso de huelga" y se está autorizando a contratar rompehuelgas, trabajadores contratados de forma privada utilizados para socavar los sindicatos y evitar la efectividad de una huelga. Su resolución establece específicamente que la Junta de Supervisores no estará obligada por ningún contrato y podrá renunciar a todos los demás requisitos vigentes. La resolución afirma que “el DHS (Departamento de Servicios de Salud) brinda una amplia gama de servicios esenciales a algunos de los residentes más vulnerables del Condado, y el Condado debe estar preparado para continuar brindando servicios esenciales a estos pacientes y clientes a fin de minimizar … el impacto adverso que una huelga de los miembros de SEIU tendría sobre estos residentes”.

¿Quién está ofreciendo realmente los “servicios esenciales”? ¿Quién exige más personal para servir realmente a las comunidades más vulnerables del condado de Los Ángeles? No la administración del DHS, sino los miembros de SEIU. No le ha molestado al DHS que haya un verdadero equipo mínimo trabajando para mantener la salud y la seguridad de los residentes. No ha molestado al DHS ya que ignoraron al personal una y otra vez exigiendo contratación para brindar una mejor atención a quienes la necesitan en Los Ángeles. Pero ahora que los trabajadores están considerando una huelga, ¿la Junta de Supervisores de repente está preocupada por la falta de personal? Al entrar en la preparación de la huelga, debemos ser audaces y valientes. El éxito de esta lucha tendrá un impacto en el movimiento laborista. ¡Listo para pelear! ¡Listo para atacar!

Estas son las demandas de SEIU que todos los trabajadores deben apoyar:

1-Un aumento real que permite sobrevivir a los miembros de la 721

Con una inflación del 8,5 por ciento, cualquier cosa menos que eso es efectivamente una reducción salarial . El aumento del 3 por ciento que ofrece el condado es inaceptablemente bajo, especialmente cuando están haciendo el trabajo de múltiples puestos. A los miembros de SEIU se les debe ofrecer un contrato con aumentos de por lo menos 9 a 10 por ciento para cumplir con la inflación y seguir siendo un aumento.

2-Dotación adecuada de personal y empleos sindicales

Debido a la “Gran Renuncia” durante y después de la pandemia, los trabajadores están dejando el servicio público en masa. Los trabajadores del condado de Los Ángeles también han perdido la vida luchando contra la pandemia en primera línea. Muchos trabajadores de SEIU simplemente no pudieron soportar la afluencia constante de muertes innecesarias de algunos de los residentes más vulnerables del condado, ni deberían haber tenido que hacerlo. Encontrar los cuerpos de sus pacientes en tiendas de campaña al aire libre, o el paciente falleciendo en el hospital era simplemente demasiado para soportar. Como resultado, los servicios sociales y de salud del condado se han quedado peligrosamente escasos de personal y cada uno de los trabajadores restantes no puede brindar mágicamente los servicios necesarios que normalmente brindan a veces hasta doce personas. El condado debe ofrecer un salario suficiente para cubrir estos puestos con empleos sindicalizados y realizar amplios cambios en el presupuesto para ayudar aún más a los pacientes y otras comunidades vulnerables que atiende SEIU.

El sindicato también exige el fin de la subcontratación de estos trabajos a contratistas no sindicalizados, una práctica diseñada para tener rienda suelta sobre la explotación de una fuerza laboral no organizada.

3- Absolutamente NO hay acuerdos de personal con la administración!

La gerencia ha pedido a SEIU 721 que "exima" a algunos trabajadores de la huelga, manteniendo a algunos miembros trabajando para brindar un nivel mínimo de servicios a la comunidad. Esta es la gerencia que está tratando de manipular a los trabajadores para que se sientan demasiado culpables de ir a la huelga, así como también está tratando de lograr que SEIU permita que los rompehuelgas reemplacen a los trabajadores. Firmar cualquier tipo de acuerdo como este eliminaría la efectividad real de una huelga, que se basa completamente en que los trabajadores retengan su trabajo para forzar una mejora en sus salarios, condiciones laborales y la salud y seguridad de sus pacientes y clientes. Sin una fuerza laboral unificada, sin una verdadera huelga que cierre las oficinas, una huelga será simplemente ceremonial y no resultará en concesiones reales de la Junta de Supervisores.

La historia nos muestra que las exenciones de huelga no funcionan. En 2021, cuando la Asociación de Enfermeras de California se declaró en huelga en el condado de San Joaquín , el gobierno del condado solicitó una orden judicial para obligar a los trabajadores a regresar. En respuesta, la CNA “eximió de la huelga a 38 enfermeras más dos suplentes y una enfermera de guardia, y el Condado retiró su cargo y solicitud de medida cautelar”. Pero después de la huelga, el condado procedió a un cierre patronal de los trabajadores y les descontó el pago de los días que ni siquiera habían estado en huelga. La mejor manera de cuidar a los pacientes es tener una fuerza laboral sindicalizada, mejor pagada y bien dotada de personal.

Si bien el Partido Republicano ha sido descaradamente antisindical en retórica y acciones, los gobiernos municipales dirigidos por políticos del Partido Demócrata claramente se rebajarán a cualquier nivel para tratar de intimidar a los trabajadores para que no luchen por sus derechos. ¡La Junta Demócrata de Supervisores, Holly Mitchell, fue autora de esta puñalada por la espalda sin oposición de ningún otro Supervisor! El dinero de nuestras cuotas no debe financiar a los políticos de ninguno de los partidos. Necesitamos un partido de los trabajadores, controlado por los trabajadores.

Las huelgas no pueden ganar capitulando ante la intimidación que se desvía a través de la legislación antihuelgas o las órdenes judiciales. Los trabajadores no pueden permitir que las mismas instituciones que crean condiciones laborales de explotación los engañen para debilitar su poder. Las huelgas exitosas y la movilización de la clase obrera requieren huelgas de todos los trabajadores, incluso ante mandatos judiciales y leyes antihuelgas. Los capitalistas y sus partidos políticos no pueden eliminar por ley nuestros derechos de luchar por nuestras vidas y las de las personas a las que ayudamos.

4- Un llamado a otros sindicatos para que luchen junto a nosotros

Incluso antes de que se contaran los votos, la gerencia comenzó a tomar represalias contra los trabajadores sindicalizados. SEIU 721 defenderá a sus miembros contra represalias, pero también necesitamos que el movimiento laboral nos respalde. Los trabajadores deben solidarizarse unos con otros para ganar. Cualquier huelga de los miembros del Local 721 de SEIU debe incluir la divulgación a otros sindicatos, especialmente a otros sindicatos en el condado de Los Ángeles y directamente a los miembros de base, alentándolos a hacer huelga en solidaridad con los trabajadores. Una huelga de esta magnitud pondría de rodillas al gobierno del condado y los obligaría no solo a ceder ante las demandas de SEIU, sino también a reconocer los derechos de otros sindicatos a salarios más altos y mejores condiciones de trabajo.

5- Las negociaciones de contratos deben ser públicas y basadas en los aportes de los miembros

A los miembros del sindicato en todo el país se les impide participar en las negociaciones de contratos, y solo los miembros de la dirección sindical pueden decidir qué demandas se ponen sobre la mesa. Esto deja a los trabajadores esperando un contrato que puede no ser en absoluto lo que quieren, pero a menudo los líderes los presionan para que ratifiquen estos contratos en lugar de ir a la huelga. Las bases pueden ayudar a apoyar al comité de negociación si están en la mesa y presionan a la gerencia para que respete a nuestro sindicato. Si las demandas en las negociaciones del contrato estuvieran abiertas a las bases, seríamos más fuertes en nuestra lucha y participación en el proceso de huelga. Los miembros sindicales de base deben ser parte de estas negociaciones desde el principio y no recibir contratos de los líderes que luego presionan a los miembros para que ratifiquen rápidamente.

6- Comités de huelga en todos los sitios para organizar la lucha

El sindicato necesita comités de huelga de base en cada lugar de trabajo con miembros de SEIU. Estos comités deben estar integrados por trabajadores que estén en el terreno y en las trincheras. Ellos son los que saben cómo cerrar los servicios que mantienen el condado funcionando. Se está trabajando para lograrlo, ¡pero podemos hacer más! ¡Deberíamos ser audaces en nuestra lucha porque nuestro enorme sindicato es un ejemplo para todo el movimiento laborista! ¡Miembros de SEIU 721, nuestra lucha es ahora! ¡Únase al entrenamiento de capitán de piquete y prepárese para defender el sindicato!

7- Únete a la lucha por los derechos reproductivos

El documento que se filtró de la Corte Suprema esta semana fue un ataque escandaloso a los derechos reproductivos, y seguramente seguirán más ataques. La fuerza laboral de atención médica está compuesta de manera desproporcionada por mujeres, y el derecho al aborto es crucial para toda la clase trabajadora, los pobres y los sin hogar. ¡La eliminación nacional masiva de un derecho no tiene precedentes en la historia de este país, y es importante que todos los trabajadores luchen!