Colombia: Propuesta de reforma de pensiones de candidato presidencial genera debate

17 de Marzo - El candidato izquierdista Gustavo Petro ha generado preocupación en el sector privado colombiano al proponer una reforma de las pensiones que amplía la cobertura y modifica la distribución de recursos al pasar gran parte a un fondo público y quitarle peso a los fondos privados.



La campaña presidencial en Colombia arrancó esta semana luego de la jornada electoral del domingo que definió los candidatos presidenciales de tres bloques políticos: Federico Gutiérrez de la derecha, Gustavo Petro de la izquierda y Sergio Fajardo del centro. Petro obtuvo la mayor cantidad de votos en las primarias y, de ganar la presidencia, le daría un giro al país actualmente gobernado por el conservador Iván Duque.



Petro sugiere dar un "bono pensional" de 130 dólares -la mitad de un salario mínimo- a los adultos mayores que no se pudieron jubilar. Cerca de dos millones de personas reciben una pensión en Colombia, según datos oficiales, pese a que unas siete millones tienen edad para pensionarse.



Actualmente el sistema está dividido en dos regímenes: el estatal y el de ahorro individual, que es administrado por fondos privados. Los trabajadores pueden elegir voluntariamente a cuál aportar.



En el público los aportes van a un fondo común y luego son repartidos. Una gran parte de la pensión es subsidiada por el Estado y suele ser más alta siempre que alcance algunos requisitos: haber aportado durante 1.300 semanas y superar la edad requerida, 57 años en el caso de las mujeres y 62 en el de los hombres. En el fondo privado las personas tienen una cuenta de ahorro individual y al aportar 1.150 semanas pueden jubilarse pero no reciben subsidio del Estado.



Petro asegura que en Colombia el derecho a tener una vejez digna se ha convertido en un "negocio", por lo que planteó que parte de los ahorros que están en los fondos privados pasen al fondo público.



"Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado, entonces liberas al Estado 18 billones de pesos anuales en el presupuesto (4.700 millones de dólares) y al liberarlo los gastas en los viejos que hoy no tienen pensión", dijo el candidato en un debate presidencial reciente.



La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía se pronunció en contra de la propuesta en un comunicado en el que consideró que "cambiar la distribución de recursos de los afiliados es, en la práctica, expropiar los ahorros para pensiones".



Petro, quien en su juventud integró la guerrilla M-19 y ha militado en varios partidos de izquierda, indicó que su propuesta consiste en un sistema público universal para quienes ganan hasta cuatro salarios mínimos. De ahí en adelante, las pensiones dependerían de los ingresos y los trabajadores podrían escoger si aportan a un fondo privado de forma voluntaria.