Exportaciones de petróleo venezolano superaron el millón de barriles diarios en septiembre

02-10-25.-En el recien finalizado mes de septiembre, las exportaciones de petróleo venezolano promediaron 1,09 millones de barriles por día (bpd), el nivel mensual más alto desde febrero de 2020, según lo indicó Reuters este miércoles con base en datos de envío y documentos de Pdvsa a los que tuvo acceso.

«El país ha luchado por estabilizar la producción y las exportaciones de petróleo desde que cayó bajo las sanciones estadounidenses en 2019, pero el aumento de la producción de crudo, las ventas de existencias acumuladas y más importaciones de diluyentes utilizados para producir grados de crudo exportables impulsaron los envíos de petróleo el mes pasado, mostraron los datos y documentos», dice la agencia.

Y añade que el promedio de septiembre se ubica un 13% por encima del mes de agosto y subió un 39% respecto al año anterior.

«Alrededor del 84% de las exportaciones totales del mes pasado se destinó directa e indirectamente a China, que siguió siendo el primer destino del crudo venezolano, enviado por intermediarios poco conocidos que han estado comercializando el petróleo del país desde que se impusieron las sanciones», agrega el reporte.

Y menciona la autorización otorgada a finales de julio por la administración del presidente estadounidense Donald Trump a Chevron, lo que también ha permitido un aumento de las exportaciones en los últimos meses.

En ese sentido, según la información, Chevron envió 108.000 bpd de crudo venezolano a Estados Unidos en septiembre. En agosto, la cifra había sido de 60.000 bpd.