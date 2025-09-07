PDVSA eleva producción petrolera con nuevas tecnologías

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró que todas las áreas operativas del Sistema Refinador de Oriente en Anzoátegui mantendrán un alto nivel de preparación para garantizar una producción óptima y continua ante cualquier potencial agresión externa. La información fue proporcionada tras una reunión de trabajo de alto nivel que contó con la presencia del presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, y la junta directiva de Petropiar.

«Estamos listos en todas las áreas operativas, atendiendo las instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, para elevar el apresto operacional», destacó la vicepresidenta Rodríguez a través de su canal de Telegram. Enfatizó que el objetivo es pasar de la etapa de alistamiento a activarse plenamente en operaciones y formación, garantizando siempre los procesos productivos de la industria.

Durante el encuentro, la también ministra del Poder Popular para los Hidrocarburos exaltó el desempeño de Petropiar por el compromiso de sus trabajadores. Resaltó la implementación de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia productiva, vigorizar la soberanía energética y robustecer el sector petrolero nacional como pilares fundamentales ante los desafíos actuales.

Por otra parte, se contabilizó que los cuerpos de combatientes de petróleo, gas y petroquímica se incrementaron en un 600%. Rodríguez afirmó que, ante las amenazas y agresiones, los trabajadores han respondido con una firme determinación de producir para garantizar la felicidad social del pueblo venezolano y vencer el bloqueo económico.

La vicepresidenta concluyó su mensaje con un enfático «¡Venezuela unida vencerá!», reafirmando la postura de resistencia y unidad del gobierno y el pueblo. El Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha insistido en la importancia de mantener la capacidad productiva del país como acto de soberanía ante las presiones internacionales.