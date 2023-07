Ministro Tellechea asegura que producción petrolera en Venezuela superará el millón de barriles diarios este año

El ministro para el Petróleo, Pedro Tellechea, anunció que "la producción petrolera del país será superior al millón de barriles diarios para finales de 2023", durante su participación en la Expo Fedeindustria 2023.



Tellechea expresó: "Podemos decir hoy nosotros que estamos por encima de los 800 mil de barriles diarios, eso está publicado en todas las redes de información de la OPEP".



Asimismo explicó que "para que se produzca este incremento se está cumpliendo con una planificación y con los procesos industriales que corresponden, que es la exploración, producción y exportación".



También anunció que en los próximos días se firmará el contrato para la cuantificación de nuestras nuevas reservas de gas, "que eso nos va a posicionar como el mejor país energético del mundo", agregó. En este sentido, invitó tanto a las empresas nacionales como internacionales que quieran participar, bajo la legalidad de Venezuela, para su exportación.



Otro dato importante fue el aumento de 20% de las exportaciones de crudo, aunque no ofreció cifras concretas, y desmintió que la industria petrolera paralizara alguna exportación. El presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) recordó que actualmente la estatal venezolana tiene 600 sanciones directas, lo que dificulta aumentar la producción.



"Vamos a incrementar Petróleos de Venezuela, va a crecer Petróleos de Venezuela, el país va a seguir brillando y vamos a seguir dando pie a que seamos los primeros productores de petróleos como hemos venido siendo, con las dificultades que tenemos", agregó.



Durante su participación, el ministro aseguró que "la empresa petroquímica filial Monómeros no tiene deudas y que está en manos de Pequiven en pleno funcionamiento".



"Está atendiendo 40% de la demanda agraria de Colombia", agregó e informó que se firmó una alianza con una empresa internacional con el fin de reactivar la cadena de fertilizantes, las plantas de plástico y de cloros para la potabilización.



Respecto a las alianzas internacionales, comentó que en su reciente gira por Rusia revisaron el estatus de sus cinco empresas mixtas.



"En los próximos días vamos a ver como vienen otra vez el levantamiento de nuestras cinco empresas mixtas", dijo el ministro, quien adelantó que se realizó un convenio con una universidad del gas en ese país para la formación de jóvenes trabajadores de Pdvsa.



Pdvsa no detendrá su producción por disputas contractuales



Tellechea, afirmó el viernes que el país no está dispuesto a detener las operaciones productivas durante las auditorías contractuales que han provocado la detención de empresarios y funcionarios, y la generación de conflictos con clientes y socios de la estatal Pdvsa.



En junio, un contrato entre Pdvsa y Maroil Trading, una empresa con sede en Ginebra propiedad del magnate venezolano Wilmer Ruperti, se vio envuelto en una disputa por pagos, lo que ocasionó la suspensión de la mayoría de las exportaciones de coque de petróleo desde el país sudamericano.



A principios de este año, también se suspendieron temporalmente los contratos con algunos compradores de crudo mientras Pdvsa revisaba miles de millones de dólares en pagos atrasados y facturas pendientes. Los envíos se han reanudado con nuevos términos contractuales y clientes.



"Nuestro objetivo es explorar, producir, refinar y exportar todos los productos que podamos", dijo Tellechea a periodistas al margen de una conferencia en Caracas, recoge Reuters.



"No estamos dispuestos a paralizar un proceso productivo, que frenaría el crecimiento de Venezuela. Al contrario, estamos aquí para impulsar ese crecimiento", agregó.



Dos contratos para exportar coque



Pdvsa autorizó este mes dos contratos a plazo para exportar este año hasta 1,6 millones de toneladas de coque, un subproducto del petróleo que se utiliza principalmente para alimentar hornos de cemento en países desde Francia hasta China.



Las investigaciones relacionadas con la revisión de las facturas impagadas han sido trasladadas a la oficina del Fiscal General de Venezuela, dijo Tellechea.



Venezuela mantiene "una buena relación" con Ruperti, y está abierta a registrar nuevos compradores para el coque que produce Pdvsa siempre y cuando cumplan con los requisitos, completen un proceso administrativo y ofrezcan precios competitivos, añadió el ministro.



Tellechea también dijo que el país no tiene actualmente contratos suspendidos, pero no dio detalles sobre el estado de las exportaciones.



Con información de Últimas Noticias / Globovisión./ Sumaríum.