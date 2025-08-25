Comunicadores venezolanos se alistan en la Milicia para defender la soberanía nacional y la paz

La jornada estuvo liderada por el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez en la Plaza Bolívar de Caracas.

El sector comunicación de la República Bolivariana de Venezuela, se sumó este domingo a la jornada de alistamiento nacional en la Milicia Bolivariana en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a las constantes agresiones de los Estados Unidos, actividad liderada por el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez.

Ñáñez estuvo acompañado en la marcha que partió desde la sede del Ministerio para la Comunicación e información por los comunicadores, activistas de los medios comunitarios, alternativos, guerrillas comunicacionales y presidentes de medios públicos nacionales.

«Estamos aquí para ejercer nuestro derecho a estar en las listas que pasarán a la historia como la lista de los patriotas, valientes. Hoy acudimos a la Plaza Bolívar atendiendo el llamado del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a alistarnos en defensa de la patria, la paz y la dignidad de un pueblo», indicó Ñáñez.

Asimismo, señaló que con estas jornadas de alistamiento se envía un mensaje de paz al mundo, así como un mensaje de fuerza y unidad.

«Desde el año 2015, cuando el expresidente Barack Obama firmó ese infame decreto que catalogaba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, los venezolanos hemos estado en movimiento permanente, en ejercicios militares y rediseñando el sistema social de organización constantemente y en perfecta dinámica con los tiempos y es por ello, que el país se ha preparado para defenderse», dijo.

El ministro subrayó ante la escalada de agresiones por parte del imperio de decirle al mundo que Venezuela está preparada para hacerse respetar y para enviarle al mundo un mensaje de paz y de unidad.

«Los comunicadores tenemos una gran responsabilidad y es vencer esa guerra psicológica que le quieren hacer a nuestro país y a los pueblos del Caribe. Solo pedimos respeto y es algo que nos hemos ganado desde hace 200 años», agregó el también ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información.

Para finalizar destacó que Venezuela tiene una fuerza institucional que se traduce en la paz del país. «Este es uno de los episodios más emotivos en defensa de la soberanía ante una amenaza grosera que no tiene cabida en la racionalidad, Venezuela jamás ha sido un peligro para nadie, Venezuela ha sido un bastión de dignidad».