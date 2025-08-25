Mundo Sur condena despliegue militar de EEUU en el Caribe

Ante el panorama tenso creado por las fuerzas militares de EEUU tomando presencia en el mar Caribe, el colectivo argentino Mundo Sur emitió una misiva en apoyo y rotundo respaldo solidario con la nación venezolana, ante estas acciones calificadas por la institución como una amenaza directa al pueblo y el Gobierno del país tricolor.



En este sentido, la organización alega que esta maniobra no responde al objetivo mencionado sobre la protección de seguridad regional, sino que es parte de una estrategia para desestabilizar el proceso político en Venezuela.



Señalan que esto es una «guerra híbrida y multidimensional», impulsado por el Gobierno estadounidense, en combinación con los bloqueos y las sanciones, más las agresiones mediáticas y ahora las acciones militares.



Además, el colectivo de Mundo Sur también condenó la recompensa escalda a USD$50 millones por parte de la nación norteamericana, a cambio de información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro.



Asimismo, la organización argentina considera esta medida como una violación flagrante del derecho internacional y una acción sin sustento legal.



Con este comunicado enunciado, Mundo Sur reafirma su solidaridad con Venezuela y su gente, advirtiendo que cualquier intento de intervención militar en el Caribe, se tomará como una agresión contra toda América Latina.



Al igual que otros países, la organización destacó el diálogo como un canal regular que debe fortalecerse, junto con la integración regional como vía para preservar la paz.



Subrayó que la defensa de Venezuela representa la defensa de la unidad latinoamericana, a la par con la declaración de la Comunidad de Estados Unidos Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que declara a la región como una zona de paz y respeto a la autodeterminación de los pueblos.



Mundo Sur expresa su profunda preocupación ante el envío de fuerzas militares de los EEUU al Mar Caribe pic.twitter.com/XBRLjF1py8