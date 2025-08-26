(AUDIO) Cabello asegura que posición del Trinidad y Tobago con respecto a Guyana es "hipócrita y vergonzosa"

26-08-25.-El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, calificó de hipócrita y vergonzosa la posición del Gobierno de Trinidad y Tobago, que manifestó su apoyo a Guyana en caso de un eventual ataque por parte de Venezuela.

Son posiciones vergonzosas. Nosotros no estamos atacando a nadie. Lo que sí está claro es que el sol de Venezuela sale en Esequibo», expresó en la rueda de prensa del Psuv «Los agredidos somos nosotros -prosiguió el dirigente-. Es mentira que quieren al pueblo de Venezuela, ¿hace poco no le cayeron a plomo a una lancha con venezolanos? Es mentira, son hipócritas», enfatizó Cabello.

Añadió que las amenazas de las que es objeto Venezuela no son nuevas, pero pidió estar preparado.

«Debemos vivir permanentemente en la preparación, por si acaso alguna de esas amenazas es real», indicó.

Unión Radio